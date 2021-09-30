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Ученые сообщили о массовой гибели птиц в Крыму
Ученые сообщили о массовой гибели птиц в Крыму - РИА Новости, 30.09.2021
Ученые сообщили о массовой гибели птиц в Крыму
Массовая гибель птиц зафиксирована на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки на северо-западе Крыма, принимаются меры для нераспространения заболевания,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:31
2021-09-30T16:04
происшествия
республика крым
экология
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Массовая гибель птиц зафиксирована на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки на северо-западе Крыма, принимаются меры для нераспространения заболевания, сообщил глава регионального госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов.По данным ученых, в регионе погибло до 7 тысяч черношейных поганок, порядка 300 уток-пеганок, до 300 морских голубков. Погибли также чайки-хохотуньи и чомги."На республиканской чрезвычайной комиссии сегодня решено продолжить работу с Россельхознадзором и проверить пять сел на наличие заболевания", – сказал глава госкомитета по ветеринарии Крыма. Он попросил граждан не заходить на территорию, где зафиксирована гибель птиц, чтобы случайно не разнести инфекцию.Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников сообщил, что сейчас усилия направлены на сбор и уничтожение павших птиц."В данном конкретном случае с гибелью птиц на озере Сиваш на место оперативно были направлены специалисты, которые привезли пробы для исследования. Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы", - сказал Санников.В Россельхознадзоре уточнили, что противоэпизоотическая комиссия сегодня установит очаг и его радиус, а также утвердит план мероприятий по противодействию распространения инфекции.Преподаватель кафедры геоэкологии географического факультета Крымского федерального университета Георгий Прокопов сообщил журналистам, что причинами гибели птиц могло стать отравление химическими веществами, неблагоприятная экологическая обстановка или вирусная инфекция.
https://ria.ru/20210929/ptitsy-1752270267.html
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происшествия, республика крым, экология, новости - туризм
14:31 30.09.2021 (обновлено: 16:04 30.09.2021)
 
Ученые сообщили о массовой гибели птиц в Крыму

Ученые сообщили о массовой гибели птиц на озере Сиваш на северо-западе Крыма

© РИА НовостиМертвые птицы на берегу озера Сиваш в Крыму. Кадр видео
Мертвые птицы на берегу озера Сиваш в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Массовая гибель птиц зафиксирована на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки на северо-западе Крыма, принимаются меры для нераспространения заболевания, сообщил глава регионального госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов.
"В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арабатской стрелки. Принимаются совместные меры комитета по ветеринарии и Россельхознадзора, чтобы купировать этот процесс, чтобы заболевание птицы не распространялось и не передавалось на домашнюю птицу Ленинского района", - сказал журналистам Иванов. Он не назвал причину гибели птиц.
По данным ученых, в регионе погибло до 7 тысяч черношейных поганок, порядка 300 уток-пеганок, до 300 морских голубков. Погибли также чайки-хохотуньи и чомги.
"На республиканской чрезвычайной комиссии сегодня решено продолжить работу с Россельхознадзором и проверить пять сел на наличие заболевания", – сказал глава госкомитета по ветеринарии Крыма. Он попросил граждан не заходить на территорию, где зафиксирована гибель птиц, чтобы случайно не разнести инфекцию.
Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников сообщил, что сейчас усилия направлены на сбор и уничтожение павших птиц.
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"В данном конкретном случае с гибелью птиц на озере Сиваш на место оперативно были направлены специалисты, которые привезли пробы для исследования. Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы", - сказал Санников.
В Россельхознадзоре уточнили, что противоэпизоотическая комиссия сегодня установит очаг и его радиус, а также утвердит план мероприятий по противодействию распространения инфекции.
Преподаватель кафедры геоэкологии географического факультета Крымского федерального университета Георгий Прокопов сообщил журналистам, что причинами гибели птиц могло стать отравление химическими веществами, неблагоприятная экологическая обстановка или вирусная инфекция.
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