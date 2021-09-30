https://ria.ru/20210930/protest-1752566448.html

Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле

Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле - РИА Новости, 30.09.2021

Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле

Афганские женщины в четверг организовали акцию протеста в Кабуле с требованием права на работу и получение образования, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:03

2021-09-30T20:03

2021-09-30T20:03

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КАБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Афганские женщины в четверг организовали акцию протеста в Кабуле с требованием права на работу и получение образования, передает корреспондент РИА Новости.По словам участниц, целью протеста было призвать мировое сообщество оказать давление на "Талибан"*.Ранее правительство движения "Талибан"* ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751748073.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, женщины