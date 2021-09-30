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Тверская область
https://ria.ru/20210930/promtekhnopark-1752504652.html
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.09.2021
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей
Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:36
2021-09-30T18:07
тверская область
тверь
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области"Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года там открыта первая очередь производства. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.К концу 2024 году в протехнопарке заявлено размещение 19 резидентов и создание до 3 тысяч рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований, отметили в пресс-службе.В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы наши жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.
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тверь, игорь руденя, россия
15:36 30.09.2021 (обновлено: 18:07 30.09.2021)
 

В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПромтехнопарк КСК в Тверской области
Промтехнопарк КСК в Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области
"Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года там открыта первая очередь производства. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.
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Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.
К концу 2024 году в протехнопарке заявлено размещение 19 резидентов и создание до 3 тысяч рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований, отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.
Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы наши жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяРоссия
 
 
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