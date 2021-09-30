https://ria.ru/20210930/promtekhnopark-1752504652.html
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей - РИА Новости, 30.09.2021
В промтехнопарк КСК под Тверью вложат пять миллиардов рублей
Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:36
2021-09-30T15:36
2021-09-30T18:07
тверская область
тверь
игорь руденя
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752501415_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_82f63242949b5c18f21ec6227cb764a5.jpg
ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области"Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года там открыта первая очередь производства. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.К концу 2024 году в протехнопарке заявлено размещение 19 резидентов и создание до 3 тысяч рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований, отметили в пресс-службе.В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы наши жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.
https://ria.ru/20210914/sertifikaty-1750072950.html
тверь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752501415_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_602191e426db7f451a41f39397c498da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, россия
ТВЕРЬ, 30 сен – РИА Новости
. Более 5 миллиардов рублей будут вложены к концу 2024 года в промтехнопарк КСК под Тверью, сообщает пресс-служба правительства Тверской области
"Промтехнопарк КСК станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения. Проект технопарка стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года там открыта первая очередь производства. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе.
Предприятия промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.
К концу 2024 году в протехнопарке заявлено размещение 19 резидентов и создание до 3 тысяч рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований, отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что летом этого года губернатор региона Игорь Руденя
представил потенциал площадок промтехнопарка КСК премьер-министру России и министру обороны.
Тогда губернатор отметил, что для региона это, прежде всего, рабочие места, важно, чтобы наши жители были обеспечены возможностью работать на новейшем оборудовании.