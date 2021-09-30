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В Госдуме ответили на заявления главы МИД Украины о проблемах для России
В Госдуме ответили на заявления главы МИД Украины о проблемах для России - РИА Новости, 30.09.2021
В Госдуме ответили на заявления главы МИД Украины о проблемах для России
Очередной демарш министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не беспокоит Москву, его заявления очень в духе новой Украины, размахивающей картонной дубиной... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:15
2021-09-30T10:15
в мире
киев
москва
госдума рф
мид украины
дмитрий белик
дмитрий кулеба
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Очередной демарш министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не беспокоит Москву, его заявления очень в духе новой Украины, размахивающей картонной дубиной в надежде на мнимых союзников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее Кулеба в беседе с "РБК-Украина" заявил о готовности создать "серьезные проблемы" для России и обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме". Министр отметил, что Киев работает с партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".Как подчеркнул Белик, Россию обвиняют во лжи и цинизме те, кто выжигает из своего сознания понятие объективности и честности."Это как раз в духе новой Украины: размахивать перед нами картонной дубиной, надеясь на союзников, которые стоят сзади, вооруженные и с полным боекомплектом. Но, как показывает история, все эти друзья "дунут" подальше от разборок, что только пятки будут сверкать. А разбираться с нами, думаю, у официального Киева нет ни сил, ни желания. Нашу страну ментально агрессивной считают те, кто на улицах Киева в 2014 году выкалывал глаза омоновцам и заживо сжигал их. А теперь, видишь ли, они себя в отцы гуманизма записали", - подчеркнул депутат.Он отметил, что глава МИД Украины со своими угрозами в адрес России, видимо, уже сбился со счета, и его очередной демарш Москву абсолютно не тревожит, Крыма ему не видать.
https://ria.ru/20210930/styd-1752435828.html
https://ria.ru/20210914/slabost-1749953713.html
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в мире, киев, москва, госдума рф, мид украины, дмитрий белик, дмитрий кулеба, россия
10:15 30.09.2021
 
В Госдуме ответили на заявления главы МИД Украины о проблемах для России

Депутат Госдумы Белик назвал заявления Кулебы о проблемах для России очередным демаршем

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Очередной демарш министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не беспокоит Москву, его заявления очень в духе новой Украины, размахивающей картонной дубиной в надежде на мнимых союзников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее Кулеба в беседе с "РБК-Украина" заявил о готовности создать "серьезные проблемы" для России и обвинил Москву в "манипуляциях, лжи и цинизме". Министр отметил, что Киев работает с партнерами над созданием условий, которые "вынудят Россию прекратить агрессию".
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Как подчеркнул Белик, Россию обвиняют во лжи и цинизме те, кто выжигает из своего сознания понятие объективности и честности.
"Это как раз в духе новой Украины: размахивать перед нами картонной дубиной, надеясь на союзников, которые стоят сзади, вооруженные и с полным боекомплектом. Но, как показывает история, все эти друзья "дунут" подальше от разборок, что только пятки будут сверкать. А разбираться с нами, думаю, у официального Киева нет ни сил, ни желания. Нашу страну ментально агрессивной считают те, кто на улицах Киева в 2014 году выкалывал глаза омоновцам и заживо сжигал их. А теперь, видишь ли, они себя в отцы гуманизма записали", - подчеркнул депутат.
Он отметил, что глава МИД Украины со своими угрозами в адрес России, видимо, уже сбился со счета, и его очередной демарш Москву абсолютно не тревожит, Крыма ему не видать.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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В миреКиевМоскваГосдума РФМИД УкраиныДмитрий БеликДмитрий КулебаРоссия
 
 
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