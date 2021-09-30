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В осенний призыв более 127 тысяч россиян направят на военную службу
В осенний призыв более 127 тысяч россиян направят на военную службу - РИА Новости, 30.09.2021
В осенний призыв более 127 тысяч россиян направят на военную службу
Осенью 2021 года на военную службу будут призваны более 127 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:10
2021-09-30T12:10
2021-09-30T12:12
безопасность
вооруженные силы рф
евгений бурдинский
россия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Осенью 2021 года на военную службу будут призваны более 127 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский."Призыву на военную службу подлежит более 127 тысяч человек", - сказал он на брифинге перед начинающимся 1 октября осенним призывом.По его словам, по порядку проведения призыва по сравнению с предыдущим призывом существенных отличий нет."Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - добавил он.В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тысяч россиян, весной 2021-го – более 134 тысяч.
https://ria.ru/20210811/armiya-1745278162.html
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безопасность, вооруженные силы рф, евгений бурдинский, россия
12:10 30.09.2021 (обновлено: 12:12 30.09.2021)
В осенний призыв более 127 тысяч россиян направят на военную службу
Более 127 тысяч россиян направят на военную службу в осенний призыв