https://ria.ru/20210930/prioritet-1752468991.html

Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства

Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства - РИА Новости, 30.09.2021

Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех с Днем интернета и отметил, что доступность цифровых технологий - один из важнейших... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:43

2021-09-30T12:43

2021-09-30T12:43

общество

технологии

интернет

госуслуги

worldskills russia

дмитрий чернышенко

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех с Днем интернета и отметил, что доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, соответствующее обращение опубликовано на сайте кабмина."Дорогие друзья! Ежегодно 30 сентября мы празднуем достаточно молодой, но уже ставший традиционным праздник - День интернета... Доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, и нам удалось добиться в этом весомых результатов", - подчеркнул Чернышенко.Заместитель председателя правительства напомнил, что Россия входит в топ-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает первое место по дешевизне интернета безлимитного.Он также отметил, что портал "Госуслуги" занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления, что говорит о приоритетности потребностей и нужд граждан. Чернышенко добавил, что в июле Россия одной из первых в мире зарегистрировала патент на программу, созданную искусственным интеллектом, а сборная World Skills Russia заняла первое место на открытом чемпионате, где соревнования проводились по цифровым направлениям.Кроме того, ковид сыграл важную роль в цифровизации общества, так, за этот период Россия вышла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных платежей в пользу безналичных, и на сегодняшний момент практически везде можно расплатиться просто приложив телефон или банковскую карту к терминалу, добавляется в сообщении."Поздравляю всех ещё раз с этим днём и желаю не стоять на месте, а развиваться и развивать новые технологии, которые будут служить на благо всем людям", - заключает Чернышенко.

https://ria.ru/20210929/youtube-1752298295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, интернет, госуслуги, worldskills russia, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус в россии