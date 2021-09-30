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Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства
Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства - РИА Новости, 30.09.2021
Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех с Днем интернета и отметил, что доступность цифровых технологий - один из важнейших... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:43
2021-09-30T12:43
общество
технологии
интернет
госуслуги
worldskills russia
дмитрий чернышенко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех с Днем интернета и отметил, что доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, соответствующее обращение опубликовано на сайте кабмина."Дорогие друзья! Ежегодно 30 сентября мы празднуем достаточно молодой, но уже ставший традиционным праздник - День интернета... Доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, и нам удалось добиться в этом весомых результатов", - подчеркнул Чернышенко.Заместитель председателя правительства напомнил, что Россия входит в топ-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает первое место по дешевизне интернета безлимитного.Он также отметил, что портал "Госуслуги" занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления, что говорит о приоритетности потребностей и нужд граждан. Чернышенко добавил, что в июле Россия одной из первых в мире зарегистрировала патент на программу, созданную искусственным интеллектом, а сборная World Skills Russia заняла первое место на открытом чемпионате, где соревнования проводились по цифровым направлениям.Кроме того, ковид сыграл важную роль в цифровизации общества, так, за этот период Россия вышла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных платежей в пользу безналичных, и на сегодняшний момент практически везде можно расплатиться просто приложив телефон или банковскую карту к терминалу, добавляется в сообщении."Поздравляю всех ещё раз с этим днём и желаю не стоять на месте, а развиваться и развивать новые технологии, которые будут служить на благо всем людям", - заключает Чернышенко.
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общество, технологии, интернет, госуслуги, worldskills russia, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус в россии
12:43 30.09.2021
 
Чернышенко назвал один из важнейших приоритетов государства

Чернышенко: доступность цифровых технологий — один из важнейших приоритетов государства

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме "Технопром-2021" в Новосибирске.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил всех с Днем интернета и отметил, что доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, соответствующее обращение опубликовано на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Ежегодно 30 сентября мы празднуем достаточно молодой, но уже ставший традиционным праздник - День интернета... Доступность цифровых технологий - один из важнейших приоритетов государства, и нам удалось добиться в этом весомых результатов", - подчеркнул Чернышенко.
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Заместитель председателя правительства напомнил, что Россия входит в топ-3 стран с наименьшей стоимостью мобильного интернета и занимает первое место по дешевизне интернета безлимитного.
Он также отметил, что портал "Госуслуги" занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления, что говорит о приоритетности потребностей и нужд граждан. Чернышенко добавил, что в июле Россия одной из первых в мире зарегистрировала патент на программу, созданную искусственным интеллектом, а сборная World Skills Russia заняла первое место на открытом чемпионате, где соревнования проводились по цифровым направлениям.
Кроме того, ковид сыграл важную роль в цифровизации общества, так, за этот период Россия вышла в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа от наличных платежей в пользу безналичных, и на сегодняшний момент практически везде можно расплатиться просто приложив телефон или банковскую карту к терминалу, добавляется в сообщении.
"Поздравляю всех ещё раз с этим днём и желаю не стоять на месте, а развиваться и развивать новые технологии, которые будут служить на благо всем людям", - заключает Чернышенко.
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День интернета в России
 
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