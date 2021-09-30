https://ria.ru/20210930/prigozhin-1752442937.html

Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова

Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова - РИА Новости, 30.09.2021

Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову из-за заявлений о якобы имеющих место связях... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:49

2021-09-30T10:49

2021-09-30T10:49

общество

москва

алексей венедиктов (журналист)

эхо москвы (радиостанция)

евгений пригожин

чвк "вагнер"

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову из-за заявлений о якобы имеющих место связях коммерсанта с ЧВК "Вагнер", по словам истца, эти утверждения не соответствуют действительности, сообщается на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте"."Пресс-служба информирует, в Пресненском районном суде города Москвы рассматривается дело № 02-4990/2021 о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных Алексеем Венедиктовым в эфире радиостанции "Эхо Москвы": утверждения о том, что Евгений Викторович Пригожин является "хозяином ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.Отмечается, что представитель радиостанции предоставил в суд возражения, согласно которым оспариваемая информация не является негативной, так как "есть разрешенные, в том числе международными нормами, частные военные и охранные компании". Добавляется, что "Эхо Москвы" в подтверждение своей позиции также процитировало лингвистическое заключение ведущего научного сотрудника Сектора теоретической семантики ФГБУ науки Института русского языка Ирины Левонтиной."Исходя из этого, ЗАО "Эхо Москвы" в своей позиции констатирует аналогичность выводов Алексея Венедиктова и специалиста-лингвиста в вопросе восприятия деятельности ЧВК частью общества как законной и героической", - добавили в пресс-службе.В то же время, подчеркивается, что юристы компании "Конкорд" обращают внимание, что предметом спора является исключительно достоверность распространенных сведений, "каких-либо заявлений, утверждений или требований, связанных с их характером, не предъявлялось".Ранее "Конкорд" информировала, что Пригожин не имеет отношения к ЧВК "Вагнер", "не финансирует и не следит за информацией об их местоположении".

https://ria.ru/20210924/chvk-1751703378.html

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общество, москва, алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), евгений пригожин, чвк "вагнер", россия