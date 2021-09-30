https://ria.ru/20210930/prigovor-1752522445.html

Защита американца Рида подала новую жалобу на приговор

Защита американца Рида подала новую жалобу на приговор - РИА Новости, 30.09.2021

Защита американца Рида подала новую жалобу на приговор

Защита американца Тревора Рида, приговоренного в Москве к девяти годам колонии за нападение на полицейских, обжаловала приговор в кассации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:46

2021-09-30T16:46

2021-09-30T16:46

происшествия

сша

москва

московский городской суд

россия

тревор рид

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Защита американца Тревора Рида, приговоренного в Москве к девяти годам колонии за нападение на полицейских, обжаловала приговор в кассации, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Сергей Никитенков."Нами направлена кассационная жалоба на приговор Головинского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда", - сказал собеседник агентства.В настоящее время защита ожидает назначения даты рассмотрения кассационной жалобы. Рид между тем "отбывает наказание в одной из колоний Мордовии", отметил защитник.Головинский суд прошлым летом приговорил к 9 годам колонии бывшего студента из Техаса Тревора Рида, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.Гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные просто отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210628/gosdep-1738976226.html

https://ria.ru/20210819/rid-1746380768.html

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происшествия, сша, москва, московский городской суд, россия, тревор рид