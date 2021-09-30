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В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии
В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 30.09.2021
В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии
Суд приговорил бывшего полицейского, убившего двоих коллег в Воркуте, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:03
2021-09-30T14:03
2021-09-30T14:03
происшествия
воркута
следственный комитет россии (ск рф)
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Суд приговорил бывшего полицейского, убившего двоих коллег в Воркуте, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Республике Коми."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, установлено, что в июне 2020 года в помещении гаража автохозяйства городского отдела полиции нетрезвый фигурант убил двоих сослуживцев и попытался скрыться на служебном автомобиле. Во время задержания мужчина угрожал применением насилия инспектору ДПС ГИБДД.Мужчина частично признал вину по предъявленному обвинению.
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происшествия, воркута, следственный комитет россии (ск рф), республика коми, россия
В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии
Суд приговорил бывшего полицейского, убившего двоих коллег в Воркуте, к 14 годам колонии