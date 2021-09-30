https://ria.ru/20210930/prigovor-1752485474.html

В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии

В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии - РИА Новости, 30.09.2021

В Воркуте экс-полицейского, убившего коллег, приговорили к 14 годам колонии

Суд приговорил бывшего полицейского, убившего двоих коллег в Воркуте, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:03

2021-09-30T14:03

2021-09-30T14:03

происшествия

воркута

следственный комитет россии (ск рф)

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Суд приговорил бывшего полицейского, убившего двоих коллег в Воркуте, к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Республике Коми."Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, установлено, что в июне 2020 года в помещении гаража автохозяйства городского отдела полиции нетрезвый фигурант убил двоих сослуживцев и попытался скрыться на служебном автомобиле. Во время задержания мужчина угрожал применением насилия инспектору ДПС ГИБДД.Мужчина частично признал вину по предъявленному обвинению.

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html

воркута

республика коми

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воркута, следственный комитет россии (ск рф), республика коми, россия