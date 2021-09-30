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Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве
Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве - РИА Новости, 30.09.2021
Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве
Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, готовившие взрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:47
2021-09-30T11:59
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
сирия
исламское государство
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, готовившие взрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве, осуждены на сроки от 18 до 25 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Вступил в законную силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении Алибекова И.А., Азизова М.Р., Баходурова Ф.Д., Мамурова У.К. и Шахмедова Т.И., причастных к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.Отмечается, что по статьям об организации деятельности террористической организации и о теракте Алибеков приговорен к 25 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, Азизов и Баходуров - к 18 годам и штрафу в 250 тысяч рублей каждому, Шахмедов - к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Мамуров - к 18 годам лишения свободы.По данным силовиков, главарь Алибеков, Азизов, Баходуров, Мамуров и Шахмедов под руководством эмиссара ИГ создали в столичном регионе законспирированное сообщество для совершения взрывов в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве.После совершения терактов они планировали уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html
https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сирия, исламское государство, россия
11:47 30.09.2021 (обновлено: 11:59 30.09.2021)
 
Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве

Суд приговорил боевиков ИГ*, готовивших теракты в Москве, к срокам от 18 до 25 лет колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, готовившие взрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве, осуждены на сроки от 18 до 25 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении Алибекова И.А., Азизова М.Р., Баходурова Ф.Д., Мамурова У.К. и Шахмедова Т.И., причастных к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по статьям об организации деятельности террористической организации и о теракте Алибеков приговорен к 25 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, Азизов и Баходуров - к 18 годам и штрафу в 250 тысяч рублей каждому, Шахмедов - к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Мамуров - к 18 годам лишения свободы.
По данным силовиков, главарь Алибеков, Азизов, Баходуров, Мамуров и Шахмедов под руководством эмиссара ИГ создали в столичном регионе законспирированное сообщество для совершения взрывов в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве.
После совершения терактов они планировали уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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