https://ria.ru/20210930/prigovor-1752456052.html

Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве

Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве - РИА Новости, 30.09.2021

Суд вынес приговор боевикам ИГ*, готовившим теракты в Москве

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, готовившие взрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:47

2021-09-30T11:47

2021-09-30T11:59

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

сирия

исламское государство

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, готовившие взрывы зданий полиции и образовательного учреждения в Москве, осуждены на сроки от 18 до 25 лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Вступил в законную силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении Алибекова И.А., Азизова М.Р., Баходурова Ф.Д., Мамурова У.К. и Шахмедова Т.И., причастных к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - говорится в сообщении.Отмечается, что по статьям об организации деятельности террористической организации и о теракте Алибеков приговорен к 25 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, Азизов и Баходуров - к 18 годам и штрафу в 250 тысяч рублей каждому, Шахмедов - к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Мамуров - к 18 годам лишения свободы.По данным силовиков, главарь Алибеков, Азизов, Баходуров, Мамуров и Шахмедов под руководством эмиссара ИГ создали в столичном регионе законспирированное сообщество для совершения взрывов в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве.После совершения терактов они планировали уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210927/terakty-1751964830.html

https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html

москва

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сирия, исламское государство, россия