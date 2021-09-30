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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210930/priamure-1752426481.html
В проект бюджета Приамурья заложили 11,8 миллиарда рублей на медицину
В проект бюджета Приамурья заложили 11,8 миллиарда рублей на медицину - РИА Новости, 30.09.2021
В проект бюджета Приамурья заложили 11,8 миллиарда рублей на медицину
Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета Амурской области на развитие здравоохранения в 2022 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T08:07
2021-09-30T08:07
амурская область
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета Амурской области на развитие здравоохранения в 2022 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета на развитие здравоохранения в будущем году. Доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей области — основные задачи, которые мы ставим перед собой при долгосрочном планировании. Реализация региональных и федеральных проектов в сфере здравоохранения позволят также снизить смертность населения, повысить продолжительность жизни, сократить дефицит медицинских кадров. Однако главным для нас, в том числе при разработке проекта бюджета, должны оставаться люди. Жители области, вне зависимости от района и населенного пункта, где они живут, должны иметь возможность получить медицинскую помощь быстро, качественно и в комфортных условиях", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.Власти уточняют, что из 11,8 миллиарда рублей, которые планируется выделить на развитие медицины Приамурья в 2022 году, 10,5 миллиарда составят средства областного бюджета, 1,3 миллиарда – федерального."Привлечение специалистов для работы в сельские населенные пункты остается одной из первоочередных задач в области. Планируется, что в 2022 году единовременные компенсационные выплаты получат 28 врачей и 10 фельдшеров. На данные цели в проекте бюджета предусмотрено 76 миллионов рублей", - цитирует правительство замминистра здравоохранения области Наталью Газданову. Также предусмотрено выделение средств на покупку служебного жилья для медиков.Чтобы снизить смертность жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный. На это планируется направить 98,9 миллиона рублей, общее финансирование регионального проекта - 185,67 миллиона рублей. Для борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе планируется продолжить оснащение медицинским оборудованием областного онкологического диспансера. На эти цели предполагается направить 128,4 миллиона рублей.В 2022 году продолжится реализация региональной программы "Модернизация первичного звена", которая была утверждена на 2021 – 2024 годы. В 2022 году по ней планируется приобретение 252 единиц оборудования, а также 11 санитарных автомобилей, начало строительства поликлиники в селе Поярково и фельдшерско-акушерского пункта в Шимановском районе. Также планируется заменить лифты в восьми учреждениях здравоохранения области. По проекту бюджета планируется выделить 158,8 миллиона рублей на покупку 30 автомобилей скорой медицинской помощи и 50 санитарных машин.Проект бюджета, разработанный амурским минфином, будет направлен для согласования в федеральное министерство финансов. Затем документ представят для рассмотрения депутатам регионального парламента.
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амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор)
08:07 30.09.2021
 
В проект бюджета Приамурья заложили 11,8 миллиарда рублей на медицину

Орлов: 11,8 миллиарда рублей заложили в проект бюджета Приамурья на медицину в 2022 году

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета Амурской области на развитие здравоохранения в 2022 году, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Почти 12 миллиардов рублей заложены в проект бюджета на развитие здравоохранения в будущем году. Доступность и качество оказания медицинской помощи для жителей области — основные задачи, которые мы ставим перед собой при долгосрочном планировании. Реализация региональных и федеральных проектов в сфере здравоохранения позволят также снизить смертность населения, повысить продолжительность жизни, сократить дефицит медицинских кадров. Однако главным для нас, в том числе при разработке проекта бюджета, должны оставаться люди. Жители области, вне зависимости от района и населенного пункта, где они живут, должны иметь возможность получить медицинскую помощь быстро, качественно и в комфортных условиях", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.
Власти уточняют, что из 11,8 миллиарда рублей, которые планируется выделить на развитие медицины Приамурья в 2022 году, 10,5 миллиарда составят средства областного бюджета, 1,3 миллиарда – федерального.
"Привлечение специалистов для работы в сельские населенные пункты остается одной из первоочередных задач в области. Планируется, что в 2022 году единовременные компенсационные выплаты получат 28 врачей и 10 фельдшеров. На данные цели в проекте бюджета предусмотрено 76 миллионов рублей", - цитирует правительство замминистра здравоохранения области Наталью Газданову. Также предусмотрено выделение средств на покупку служебного жилья для медиков.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Чтобы снизить смертность жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение первичных сосудистых отделений в городах Зея, Тында, Свободный. На это планируется направить 98,9 миллиона рублей, общее финансирование регионального проекта - 185,67 миллиона рублей. Для борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе планируется продолжить оснащение медицинским оборудованием областного онкологического диспансера. На эти цели предполагается направить 128,4 миллиона рублей.
В 2022 году продолжится реализация региональной программы "Модернизация первичного звена", которая была утверждена на 2021 – 2024 годы. В 2022 году по ней планируется приобретение 252 единиц оборудования, а также 11 санитарных автомобилей, начало строительства поликлиники в селе Поярково и фельдшерско-акушерского пункта в Шимановском районе. Также планируется заменить лифты в восьми учреждениях здравоохранения области. По проекту бюджета планируется выделить 158,8 миллиона рублей на покупку 30 автомобилей скорой медицинской помощи и 50 санитарных машин.
Проект бюджета, разработанный амурским минфином, будет направлен для согласования в федеральное министерство финансов. Затем документ представят для рассмотрения депутатам регионального парламента.
 
Амурская областьАмурская областьЗдоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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