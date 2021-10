RT узнал о собранных The Insider* пожертвованиях после признания иноагентом

https://ria.ru/20210930/pozhertvovaniya-1752536086.html

Издание The Insider* Романа Доброхотова получило 9,3 миллиона рублей в криптовалюте после признания иноагентом, сообщается на сайте телеканала RT. РИА Новости, 30.09.2021

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Издание The Insider* Романа Доброхотова получило 9,3 миллиона рублей в криптовалюте после признания иноагентом, сообщается на сайте телеканала RT."С момента признания в июле 2021 года иноагентом издание The Insider Романа Доброхотова получило 9,3 миллиона рублей пожертвований в криптовалюте, свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchair на 29 сентября. Это в пять раз больше, чем за весь предыдущий период: с января 2020 года издание собрало на криптокошельки 1,8 миллиона в рублёвом эквиваленте", - говорится в сообщении.Отмечается, что The Insider* держит кошельки для пожертвований в трёх криптовалютах: биткоине (BTC), эфире (ETH) и стелларе (XLM). По данным Blockсhair, всего к 29 сентября 2021 года на них поступило 3,7 BTC, 0,55 ETH и 317 XLM. Подчеркивается, что по курсам на 29 сентября стоимость всех валют в рублях составляла 11,1 миллиона рублей (153,1 тысячи долларов США)."Больше всего донатов The Insider* получил с 23 июля 2021 года — после признания иноагентом. За два месяца кошельки пополнились на 9,3 миллиона рублей. 26 сентября изданию пришло самое крупное пожертвование за всё время существования кошелька — 3,037 ВТС одним платежом. На момент операции эта сумма составляла 9,1 миллиона рублей", - добавляется в сообщении RT.Как сообщал RT, в 2020 году на обеспечение своей деятельности редакция потратила 484,8 тысячи евро; три биткоина, номинированные в евро, равны примерно четверти этой суммы — 112 тысяч евро."Первая транзакция в биткоинах датирована 3 января 2020 года; в эфириуме — 14 мая 2020 года. С января 2020 до лета 2021 года основу поддержки составляли мелкие транзакции не более 100 долларов. Средства снимались лишь однажды — летом 2020 года было выведено менее 100 долларов, или (0,005 ВТС)", - отметил телеканал.Как писал RT, в 2020 году латвийская управляющая компания SIA The Insider* впервые за пять лет оказалась в убытке, он составил 84,4 тысячи евро.В четверг ФСБ РФ сообщила, что Доброхотов почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины "при посредничестве иных лиц". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы". Доброхотова планируется объявить в розыск.Исходя за оглашенной ФСБ даты, журналист бежал из страны вскоре после визита силовиков к нему домой: их претензии были связаны с другим уголовным делом - о клевете. Ее жертвой, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. По данным защиты, у Доброхотова по этому делу статус свидетеля.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.The Insider* позиционирует себя как интернет-издание, "специализирующееся на журналистских расследованиях, фактчекинге и политической аналитике". Редакция расположена в Риге (Латвия). Значительная часть материалов посвящена России, но также освещается политическая жизнь в Белоруссии, Украине и других странах, прежде всего, Восточной Европы.* СМИ, выполняющее функции иноагента

