https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752496424.html

ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider*

ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider* - РИА Новости, 30.09.2021

ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider*

Главреда The Insider* Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:00

2021-09-30T15:00

2021-09-30T17:32

происшествия

роман доброхотов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743225715_0:545:2048:1697_1920x0_80_0_0_099403b0efc1a6325c07d7d8dbea94e0.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главреда The Insider* Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210930/zhena-1752488985.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, роман доброхотов