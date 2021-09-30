https://ria.ru/20210930/dobrokhotov-1752496424.html
ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider*
ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider* - РИА Новости, 30.09.2021
ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider*
Главреда The Insider* Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:00
2021-09-30T15:00
2021-09-30T17:32
происшествия
роман доброхотов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Главреда The Insider* Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски.В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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происшествия, роман доброхотов
15:00 30.09.2021 (обновлено: 17:32 30.09.2021)
ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider*
ФСБ планирует объявить в розыск и задержать главреда The Insider Доброхотова
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Главреда The Insider* Романа Доброхотова планируется объявить в розыск по уголовному делу о незаконном пересечении границы, сообщили в ЦОС ФСБ РФ
.
Ранее адвокат журналиста Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении главного редактора издания The Insider* Романа Доброхотова возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, в квартире его родителей и супруги прошли обыски.
"Планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью его задержания и привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В конце июля к Доброхотову уже приходили правоохранители. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17.
Ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявлял, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах
против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал. Доброхотов после допроса остался в статусе свидетеля.
* СМИ, выполняющее функции иноагента