https://ria.ru/20210930/poshliny-1752433579.html

СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза

СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза - РИА Новости, 30.09.2021

СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза

Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:42

2021-09-30T09:42

2021-09-30T09:42

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники."Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза", - пишет газета. По словам источников издания, в списке обсуждаемых категорий - некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и прочее.Размер пошлины ведомство пока не определило, однако, "ставки могут быть вплоть до запретительных", пишет газета. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции. С июля 2018 года поставки сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25%. В июне 2021 года Еврокомиссия продлила действие этих мер до 30 июня 2024 года, напоминает газета.Профильные ведомства прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, подтвердил изданию федеральный чиновник, не раскрывая содержания предложений.По данным источника газеты, Минпромторг также готовит свои предложения, представитель министерства в свою очередь подтвердил, что ответная мера действительно может быть реализована, так как из-за продления действия ограничений на импорт стали в ЕС у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров."Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции", - подчеркнул представитель Минпромторга. Целесообразность введения этих мер и их содержание обсуждается с Минэкономразвития, добавил он.Источник издания в то же время добавил, что список товаров, на которые могут быть повышены пошлины, не окончательный. В список могут попасть еще и сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь, и прочее.

https://ria.ru/20210808/tovary-1744904118.html

https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, еврокомиссия, россия