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СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза
СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза - РИА Новости, 30.09.2021
СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза
Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:42
2021-09-30T09:42
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники."Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза", - пишет газета. По словам источников издания, в списке обсуждаемых категорий - некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и прочее.Размер пошлины ведомство пока не определило, однако, "ставки могут быть вплоть до запретительных", пишет газета. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции. С июля 2018 года поставки сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25%. В июне 2021 года Еврокомиссия продлила действие этих мер до 30 июня 2024 года, напоминает газета.Профильные ведомства прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, подтвердил изданию федеральный чиновник, не раскрывая содержания предложений.По данным источника газеты, Минпромторг также готовит свои предложения, представитель министерства в свою очередь подтвердил, что ответная мера действительно может быть реализована, так как из-за продления действия ограничений на импорт стали в ЕС у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров."Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции", - подчеркнул представитель Минпромторга. Целесообразность введения этих мер и их содержание обсуждается с Минэкономразвития, добавил он.Источник издания в то же время добавил, что список товаров, на которые могут быть повышены пошлины, не окончательный. В список могут попасть еще и сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь, и прочее.
https://ria.ru/20210808/tovary-1744904118.html
https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, еврокомиссия, россия
09:42 30.09.2021
 
СМИ: в России предложили повысить пошлины на некоторые товары из Евросоюза

"Ведомости": Россия может повысить пошлины на вино, пиво, духи и косметику из Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предложило повысить пошлины на ввозимые из ЕС вино, пиво, духи и декоративную косметику, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на некоторые потребительские товары, ввозимые из Евросоюза", - пишет газета. По словам источников издания, в списке обсуждаемых категорий - некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и прочее.
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Размер пошлины ведомство пока не определило, однако, "ставки могут быть вплоть до запретительных", пишет газета. Данные меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции. С июля 2018 года поставки сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25%. В июне 2021 года Еврокомиссия продлила действие этих мер до 30 июня 2024 года, напоминает газета.
Профильные ведомства прорабатывают разрешенные ВТО ответные меры на специальную защитную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции, подтвердил изданию федеральный чиновник, не раскрывая содержания предложений.
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По данным источника газеты, Минпромторг также готовит свои предложения, представитель министерства в свою очередь подтвердил, что ответная мера действительно может быть реализована, так как из-за продления действия ограничений на импорт стали в ЕС у России возникает право на приостановку торговых уступок для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров.
"Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции", - подчеркнул представитель Минпромторга. Целесообразность введения этих мер и их содержание обсуждается с Минэкономразвития, добавил он.
Источник издания в то же время добавил, что список товаров, на которые могут быть повышены пошлины, не окончательный. В список могут попасть еще и сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь, и прочее.
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