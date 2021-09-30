https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html

В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО

В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО - РИА Новости, 30.09.2021

В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО

Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:50

2021-09-30T10:50

2021-09-30T10:50

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

нягань

ханты-мансийский автономный округ

российский экологический оператор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного полигона по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил замглавы региона Алексей Забозлаев в ходе сессии на "Российской неделе ГЧП".Ранее сообщалось, что в округе в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО. Появление этих объектов поможет округу снизить объем отходов, направляемых на захоронение, отмечали власти Югры. Строительство первого из них началось в 2018 году в Нефтеюганском районе. Согласно планам региональных властей, еще четыре таких же полигона должны появиться рядом с другими крупными городами Югры – Сургутом, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Нягани."Несколько дней назад в Югре подписано самое капиталоемкое концессионное соглашение в отношении комплексного межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе. Объем инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей", – приводит слова Забозлаева правительство Югры.Помимо этого, в августе, по данным региональных властей, между "Российским экологическим оператором" и КПО "Югра" – концессионером, осуществляющим создание комплексного полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, – заключено соглашение, предусматривающее получение финансовой поддержки на создание мощностей по переработке отходов в размере 170 миллионов рублей в форме десятилетнего облигационного займа со ставкой купона в 3%, еще 163 миллиона выделит правительство автономного округа в форме капитального гранта. Комплекс в Нягани стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО, сейчас им рассматривается еще одно предложение из Югры.По словам замгубернатора, на создаваемых объектах планируется разместить мощности по мусоросортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, а также специализированные площадки для переработчиков отходов. Забозлаев отметил, что в регионе также была сформирована финансовая модель, которая отражает движение ТКО, размер выпадающих доходов регионального оператора и позволяет оперативно принимать решения по тарифам населению.Как подчеркнули в правительстве, Югра вошла в число первых регионов, где инвесторы, заинтересованные в развитии мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, получат возможность привлечь финансы через выпуск собственных облигаций.

https://ria.ru/20210922/yugra-1751355171.html

https://ria.ru/20210921/karta-1751122128.html

https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html

сургутский район

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сургутский район, нягань, ханты-мансийский автономный округ, российский экологический оператор