В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО
Инвестиции в создание полигона ТКО в Сургутском районе Югры составят 4,3 миллиарда рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного полигона по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил замглавы региона Алексей Забозлаев в ходе сессии на "Российской неделе ГЧП".
Ранее сообщалось, что в округе в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО. Появление этих объектов поможет округу снизить объем отходов, направляемых на захоронение, отмечали власти Югры. Строительство первого из них началось в 2018 году в Нефтеюганском районе. Согласно планам региональных властей, еще четыре таких же полигона должны появиться рядом с другими крупными городами Югры – Сургутом, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Нягани.
"Несколько дней назад в Югре подписано самое капиталоемкое концессионное соглашение в отношении комплексного межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе. Объем инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей", – приводит слова Забозлаева правительство Югры.
Помимо этого, в августе, по данным региональных властей, между "Российским экологическим оператором" и КПО "Югра" – концессионером, осуществляющим создание комплексного полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, – заключено соглашение, предусматривающее получение финансовой поддержки на создание мощностей по переработке отходов в размере 170 миллионов рублей в форме десятилетнего облигационного займа со ставкой купона в 3%, еще 163 миллиона выделит правительство автономного округа в форме капитального гранта. Комплекс в Нягани стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО, сейчас им рассматривается еще одно предложение из Югры.
По словам замгубернатора, на создаваемых объектах планируется разместить мощности по мусоросортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, а также специализированные площадки для переработчиков отходов. Забозлаев отметил, что в регионе также была сформирована финансовая модель, которая отражает движение ТКО, размер выпадающих доходов регионального оператора и позволяет оперативно принимать решения по тарифам населению.
Как подчеркнули в правительстве, Югра вошла в число первых регионов, где инвесторы, заинтересованные в развитии мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, получат возможность привлечь финансы через выпуск собственных облигаций.