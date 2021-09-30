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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210930/poligon-1752443192.html
В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО
В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО - РИА Новости, 30.09.2021
В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО
Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:50
2021-09-30T10:50
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
нягань
ханты-мансийский автономный округ
российский экологический оператор
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного полигона по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил замглавы региона Алексей Забозлаев в ходе сессии на "Российской неделе ГЧП".Ранее сообщалось, что в округе в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО. Появление этих объектов поможет округу снизить объем отходов, направляемых на захоронение, отмечали власти Югры. Строительство первого из них началось в 2018 году в Нефтеюганском районе. Согласно планам региональных властей, еще четыре таких же полигона должны появиться рядом с другими крупными городами Югры – Сургутом, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Нягани."Несколько дней назад в Югре подписано самое капиталоемкое концессионное соглашение в отношении комплексного межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе. Объем инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей", – приводит слова Забозлаева правительство Югры.Помимо этого, в августе, по данным региональных властей, между "Российским экологическим оператором" и КПО "Югра" – концессионером, осуществляющим создание комплексного полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, – заключено соглашение, предусматривающее получение финансовой поддержки на создание мощностей по переработке отходов в размере 170 миллионов рублей в форме десятилетнего облигационного займа со ставкой купона в 3%, еще 163 миллиона выделит правительство автономного округа в форме капитального гранта. Комплекс в Нягани стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО, сейчас им рассматривается еще одно предложение из Югры.По словам замгубернатора, на создаваемых объектах планируется разместить мощности по мусоросортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, а также специализированные площадки для переработчиков отходов. Забозлаев отметил, что в регионе также была сформирована финансовая модель, которая отражает движение ТКО, размер выпадающих доходов регионального оператора и позволяет оперативно принимать решения по тарифам населению.Как подчеркнули в правительстве, Югра вошла в число первых регионов, где инвесторы, заинтересованные в развитии мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, получат возможность привлечь финансы через выпуск собственных облигаций.
https://ria.ru/20210922/yugra-1751355171.html
https://ria.ru/20210921/karta-1751122128.html
https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html
сургутский район
нягань
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экономика, сургутский район, нягань, ханты-мансийский автономный округ, российский экологический оператор
10:50 30.09.2021
 
В Сургутском районе Югры рассказали об инвестициях в создание полигона ТКО

Инвестиции в создание полигона ТКО в Сургутском районе Югры составят 4,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей будет привлечено в качестве инвестиций для создания в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа современного комплексного полигона по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил замглавы региона Алексей Забозлаев в ходе сессии на "Российской неделе ГЧП".
Ранее сообщалось, что в округе в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов ТКО. Появление этих объектов поможет округу снизить объем отходов, направляемых на захоронение, отмечали власти Югры. Строительство первого из них началось в 2018 году в Нефтеюганском районе. Согласно планам региональных властей, еще четыре таких же полигона должны появиться рядом с другими крупными городами Югры – Сургутом, Нижневартовском, Ханты-Мансийском и Нягани.
Вид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:30Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей
"Несколько дней назад в Югре подписано самое капиталоемкое концессионное соглашение в отношении комплексного межмуниципального полигона ТКО в Сургутском районе. Объем инвестиций составит 4,3 миллиарда рублей", – приводит слова Забозлаева правительство Югры.
Помимо этого, в августе, по данным региональных властей, между "Российским экологическим оператором" и КПО "Югра" – концессионером, осуществляющим создание комплексного полигона ТКО для Нягани и поселений Октябрьского района, – заключено соглашение, предусматривающее получение финансовой поддержки на создание мощностей по переработке отходов в размере 170 миллионов рублей в форме десятилетнего облигационного займа со ставкой купона в 3%, еще 163 миллиона выделит правительство автономного округа в форме капитального гранта. Комплекс в Нягани стал первым инвестпроектом в регионе, в финансировании которого участвует РЭО, сейчас им рассматривается еще одно предложение из Югры.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 13:06Ханты-Мансийский Автономный Округ
Более семи тысяч жителей Югры подключились к проекту "Пушкинская карта"
По словам замгубернатора, на создаваемых объектах планируется разместить мощности по мусоросортировке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО, а также специализированные площадки для переработчиков отходов. Забозлаев отметил, что в регионе также была сформирована финансовая модель, которая отражает движение ТКО, размер выпадающих доходов регионального оператора и позволяет оперативно принимать решения по тарифам населению.
Как подчеркнули в правительстве, Югра вошла в число первых регионов, где инвесторы, заинтересованные в развитии мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, получат возможность привлечь финансы через выпуск собственных облигаций.
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:39Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районНяганьХанты-Мансийский автономный округРоссийский экологический оператор
 
 
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