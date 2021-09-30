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Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери - РИА Новости, 30.09.2021
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери
Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:26
2021-09-30T11:27
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших.По его словам, дочь переехала из деревни Туембетово в Гай для учебы в медицинском колледже.Он отметил, что с одной из убитых она познакомилась в учебном заведении, а с другой дружила с детства, так как они жили в одной деревне.В последний раз мужчина связывался с дочерью накануне вечером.В четверг утром после тушения пожара в квартире жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили тело еще одной с похожими ранами. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. СК завел уголовное дело статье "убийство двух и более лиц".
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оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
11:26 30.09.2021 (обновлено: 11:27 30.09.2021)
 
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери

Две из трех убитых студенток медколледжа в Оренбургской области дружили с детства

© СК РФСотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
Сотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
© СК РФ
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших.
По его словам, дочь переехала из деревни Туембетово в Гай для учебы в медицинском колледже.
Он отметил, что с одной из убитых она познакомилась в учебном заведении, а с другой дружила с детства, так как они жили в одной деревне.
В последний раз мужчина связывался с дочерью накануне вечером.
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Вчера, 10:17
Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа
В четверг утром после тушения пожара в квартире жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили тело еще одной с похожими ранами. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. СК завел уголовное дело статье "убийство двух и более лиц".
 
ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)Убийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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