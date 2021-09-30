https://ria.ru/20210930/podrobnosti-1752450898.html

Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери

Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери - РИА Новости, 30.09.2021

Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери

Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:26

2021-09-30T11:26

2021-09-30T11:27

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших.По его словам, дочь переехала из деревни Туембетово в Гай для учебы в медицинском колледже.Он отметил, что с одной из убитых она познакомилась в учебном заведении, а с другой дружила с детства, так как они жили в одной деревне.В последний раз мужчина связывался с дочерью накануне вечером.В четверг утром после тушения пожара в квартире жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили тело еще одной с похожими ранами. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. СК завел уголовное дело статье "убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20210930/video-1752437658.html

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области