https://ria.ru/20210930/podrobnosti-1752450898.html
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери - РИА Новости, 30.09.2021
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери
Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:26
2021-09-30T11:26
2021-09-30T11:27
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Две из трех убитых в Оренбургской области студенток дружили с детства. Об этом в интервью с телеканалом "360" рассказал отец одной из погибших.По его словам, дочь переехала из деревни Туембетово в Гай для учебы в медицинском колледже.Он отметил, что с одной из убитых она познакомилась в учебном заведении, а с другой дружила с детства, так как они жили в одной деревне.В последний раз мужчина связывался с дочерью накануне вечером.В четверг утром после тушения пожара в квартире жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были найдены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружили тело еще одной с похожими ранами. Погибшим было от 17 до 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру. СК завел уголовное дело статье "убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20210930/video-1752437658.html
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
11:26 30.09.2021 (обновлено: 11:27 30.09.2021)
Отец одной из убитых студенток оренбургского колледжа рассказал о дочери
Две из трех убитых студенток медколледжа в Оренбургской области дружили с детства