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В Воронежской области двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
В Воронежской области двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой - РИА Новости, 30.09.2021
В Воронежской области двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
Следствие выясняет обстоятельства гибели двух мужчин под Воронежем, на которых упала бетонная плита, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T17:02
2021-09-30T17:02
2021-09-30T17:04
происшествия
новоусманский район
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двух мужчин под Воронежем, на которых упала бетонная плита, сообщил РИА Новости представитель управления СК РФ по региону."Следователем СК проводится проверка по факту гибели мужчин в возрасте 20 и 29 лет в результате несчастного случая, произошедшего сегодня в поселке Отрадное Новоусманского района. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчины покупали стройматериалы, и бетонная плита упала на них во время погрузки.
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происшествия, новоусманский район, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), россия, воронежская область
17:02 30.09.2021 (обновлено: 17:04 30.09.2021)
В Воронежской области двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
Двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой в поселке Отрадное Воронежской области