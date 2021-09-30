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Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах
Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах - РИА Новости, 30.09.2021
Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 248 миллиардов рублей будут направлены на горячее питание в школах в 2021-2024 годах. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:30
2021-09-30T16:30
2021-09-30T16:31
общество
татьяна голикова
россия
школа
питание
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 248 миллиардов рублей будут направлены на горячее питание в школах в 2021-2024 годах.Бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года в России обеспечиваются учащиеся 1-4 классов. Голикова отметила, что этим мероприятием охвачены практически все школы страны."Регионам из федерального бюджета на эти цели предоставляются соответствующие финансовые ресурсы, и в 2021-2024 годах на эти цели будет направлено 248 миллиардов рублей", - отметила Голикова, выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
https://ria.ru/20210728/minprosvescheniya-1743291169.html
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общество, татьяна голикова, россия, школа, питание
16:30 30.09.2021 (обновлено: 16:31 30.09.2021)
Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах
Голикова: на горячее питание в школах в 2021-2024 годах направят 248 миллиардов рублей