https://ria.ru/20210930/pitanie-1752518131.html

Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах

Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах - РИА Новости, 30.09.2021

Голикова назвала сумму, выделенную на горячее питание в школах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 248 миллиардов рублей будут направлены на горячее питание в школах в 2021-2024 годах. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:30

2021-09-30T16:30

2021-09-30T16:31

общество

татьяна голикова

россия

школа

питание

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 248 миллиардов рублей будут направлены на горячее питание в школах в 2021-2024 годах.Бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года в России обеспечиваются учащиеся 1-4 классов. Голикова отметила, что этим мероприятием охвачены практически все школы страны."Регионам из федерального бюджета на эти цели предоставляются соответствующие финансовые ресурсы, и в 2021-2024 годах на эти цели будет направлено 248 миллиардов рублей", - отметила Голикова, выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

https://ria.ru/20210728/minprosvescheniya-1743291169.html

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общество, татьяна голикова, россия, школа, питание