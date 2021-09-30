https://ria.ru/20210930/panina-1752488242.html

В Госдуме связали кризис демократии на Западе с "политиками-шоуменами"

В Госдуме связали кризис демократии на Западе с "политиками-шоуменами" - РИА Новости, 30.09.2021

В Госдуме связали кризис демократии на Западе с "политиками-шоуменами"

Власть непубличных структур и нашествие "политиков-шоуменов" усугубляют кризис демократии на Западе, России подобная концепция чужда, российское общество... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:17

2021-09-30T14:17

2021-09-30T14:24

политика

владимир путин

елена панина

госдума рф

сильвио берлускони

россия

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Власть непубличных структур и нашествие "политиков-шоуменов" усугубляют кризис демократии на Западе, России подобная концепция чужда, российское общество сохраняет мощный запрос на сильного лидера, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Так она прокомментировала высказывание экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, сообщившего, что в современной политике "не хватает видных личностей", и назвавшего президента РФ Владимира Путина "единственным крупным лидером в мире"."Сегодня мы видим, что власть в странах Западного блока все чаще перетекает от публичных политиков к непубличным структурам – крупному бизнесу и закрытым экспертным корпорациям. Такое положение дел выхолащивает саму суть демократии, превращая ее в бессмысленную игровую процедуру… Для Запада же нашествие политиков "новой волны", не имеющих достаточного опыта и являющихся, по сути дела, лишь шоуменами, представляет собой серьезную проблему. Этот фактор еще сильнее усугубляет кризис демократии на Западе", - отметила Панина.По ее мнению, мнение патриарха итальянской политики по вопросам политического лидерства заслуживает внимания и поддержки."Для России концепция "анонимной власти" чужда и неприемлема. Наше общество сохраняет мощный запрос на сильного лидера, готового брать на себя ответственность за политические решения. Поэтому массовая поддержка Владимира Путина в нашей стране является такой стабильной и мощной", - подчеркнула Панина.

https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html

россия

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политика, владимир путин, елена панина, госдума рф, сильвио берлускони, россия