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Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок - РИА Новости, 30.09.2021
Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
Земельный участок может быть изъят у собственника против его воли согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России. При этом перечень оснований... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T01:15
2021-09-30T01:15
общество
санкт-петербургский государственный университет
жилье
россия
сергей стрембелев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Земельный участок может быть изъят у собственника против его воли согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России. При этом перечень оснований является закрытым, рассказал агентству "Прайм" доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы "Стрембелев и партнеры" Сергей Стрембелев.Юрист обратил внимание, что закон запрещает органам власти занимать земельный участок гражданина до завершения процедуры изъятия и выплаты возмещения. За отнятую землю положена компенсация, в которую, помимо рыночной стоимости участка, включена цена всей законно возведенной на нем недвижимости.Возмещение можно получить как деньгами, так и в виде альтернативного земельного участка, стоимость которого не может быть выше стоимости изымаемой земли. Такой обмен требует обоюдного согласия властей и частного собственника. При этом стоимость изымаемого участка и земли, предоставляемой взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора — суд, заключил Стрембелев.
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общество, санкт-петербургский государственный университет, жилье, россия, сергей стрембелев
01:15 30.09.2021
 
Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок

Эксперт Стрембелев: власти могут отобрать земельный участок по Земельному кодексу

© РИА Новости / КоллажЗемля
Земля - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Коллаж
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Земельный участок может быть изъят у собственника против его воли согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России. При этом перечень оснований является закрытым, рассказал агентству "Прайм" доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы "Стрембелев и партнеры" Сергей Стрембелев.
“Изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории", — заявил эксперт.
Юрист обратил внимание, что закон запрещает органам власти занимать земельный участок гражданина до завершения процедуры изъятия и выплаты возмещения. За отнятую землю положена компенсация, в которую, помимо рыночной стоимости участка, включена цена всей законно возведенной на нем недвижимости.
Возмещение можно получить как деньгами, так и в виде альтернативного земельного участка, стоимость которого не может быть выше стоимости изымаемой земли. Такой обмен требует обоюдного согласия властей и частного собственника. При этом стоимость изымаемого участка и земли, предоставляемой взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора — суд, заключил Стрембелев.
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ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетЖильеРоссияСергей Стрембелев
 
 
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