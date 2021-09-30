https://ria.ru/20210930/otobrat-1752416428.html

Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок

Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок - РИА Новости, 30.09.2021

Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок

Земельный участок может быть изъят у собственника против его воли согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России. При этом перечень оснований... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T01:15

2021-09-30T01:15

2021-09-30T01:15

общество

санкт-петербургский государственный университет

жилье

россия

сергей стрембелев

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Земельный участок может быть изъят у собственника против его воли согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России. При этом перечень оснований является закрытым, рассказал агентству "Прайм" доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы "Стрембелев и партнеры" Сергей Стрембелев.Юрист обратил внимание, что закон запрещает органам власти занимать земельный участок гражданина до завершения процедуры изъятия и выплаты возмещения. За отнятую землю положена компенсация, в которую, помимо рыночной стоимости участка, включена цена всей законно возведенной на нем недвижимости.Возмещение можно получить как деньгами, так и в виде альтернативного земельного участка, стоимость которого не может быть выше стоимости изымаемой земли. Такой обмен требует обоюдного согласия властей и частного собственника. При этом стоимость изымаемого участка и земли, предоставляемой взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора — суд, заключил Стрембелев.

https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

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2021

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общество, санкт-петербургский государственный университет, жилье, россия, сергей стрембелев