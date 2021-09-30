В Минприроды рассказали о пользе гидроузла в Омске
Глава Минприроды Козлов: достройка гидроузла в Омске сохранит судоходство на Иртыше
ОМСК, 30 сен - РИА Новости. Завершение строительства Красногорского гидроузла в Омске важно для восстановления судоходности Иртыша, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств прошел 30 сентября в онлайн-формате на тему сотрудничества в области экологии и зеленого роста. В четверг состоялось пленарное заседание форума с участием глав государств. Стороны обсудили и сохранение экосистемы трансграничных рек – Урала и Иртыша. Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в форуме в режиме видеосвязи из Москвы.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Урал и Иртыш - реки, имеющие для обеих стран важное экономическое, природное, и даже культурное значение. Президент РФ предложил синхронизировать программы пограничных государств по сохранению судоходства и бассейнов рек.
"Стоит вопрос возобновления судоходства по Иртышу и устранения вододефицита в Омской области. Это возможно, если завершить строительство Красногорского гидроузла, начатое еще в 2011 году. Мы сделали предложение на завершение первого этапа строительства, и в правительстве нас поддержали. Это позволит обеспечить бесперебойное судоходство на Иртыше", – цитирует Козлова пресс-служба правительства Омской области.
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Ранее позицию правительства Омской области по завершению строительства гидроузла поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. По итогам визита в Омскую область 27 августа Абрамченко заявила, что Красногорский гидроузел в Омске необходимо обязательно достроить.
На форуме Бурков обсудил с казахстанской стороной увеличение объемов попусков воды из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ, унификацию методики мониторинга качественных показателей состояния водных ресурсов и возможности развития судоходства на Иртыше для выхода на международные рынки через Северный морской путь.