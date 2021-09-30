https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь

Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь - РИА Новости, 30.09.2021

Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь

Октябрь в Москве будет "марсианский": дефицит осадков может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:15

2021-09-30T11:15

2021-09-30T14:59

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582145422_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_8ca7edb00e269dfbe8a7e4c1f3c1d53a.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Октябрь в Москве будет "марсианский": дефицит осадков может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Во второй части месяца в столицу вернется нормальная погода."Я напомню, что средняя температура для Москвы ночью плюс 2,1, днем плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров", — уточнил Тишковец.Метеоролог отметил, что листва вряд ли опадет, потому что первую скрипку в начале месяца будет играть антициклон — высокое атмосферное давление, несильные ветры."Заморозки в такое время года возможны, но это еще не минусовые температуры. Я думаю, что в октябре продержится золотая осень", — добавил он.Специалист заключил, что месяц может претендовать на большое количество солнечных дней, хотя норма — максимум два.

https://ria.ru/20210930/sentyabr-1752445101.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода