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Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь
Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь - РИА Новости, 30.09.2021
Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь
Октябрь в Москве будет "марсианский": дефицит осадков может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:15
2021-09-30T14:59
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Октябрь в Москве будет "марсианский": дефицит осадков может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Во второй части месяца в столицу вернется нормальная погода."Я напомню, что средняя температура для Москвы ночью плюс 2,1, днем плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров", — уточнил Тишковец.Метеоролог отметил, что листва вряд ли опадет, потому что первую скрипку в начале месяца будет играть антициклон — высокое атмосферное давление, несильные ветры."Заморозки в такое время года возможны, но это еще не минусовые температуры. Я думаю, что в октябре продержится золотая осень", — добавил он.Специалист заключил, что месяц может претендовать на большое количество солнечных дней, хотя норма — максимум два.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
11:15 30.09.2021 (обновлено: 14:59 30.09.2021)
 
Синоптик пообещал москвичам "марсианский" октябрь

Синоптик Тишковец пообещал москвичам "марсианский" октябрь

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкОсень в Царицыно
Осень в Царицыно - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Октябрь в Москве будет "марсианский": дефицит осадков может достигать 60%, а температура превысит норму в пределах градуса, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю", — рассказал синоптик.

Во второй части месяца в столицу вернется нормальная погода.
"Я напомню, что средняя температура для Москвы ночью плюс 2,1, днем плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров", — уточнил Тишковец.
Метеоролог отметил, что листва вряд ли опадет, потому что первую скрипку в начале месяца будет играть антициклон — высокое атмосферное давление, несильные ветры.
"Заморозки в такое время года возможны, но это еще не минусовые температуры. Я думаю, что в октябре продержится золотая осень", — добавил он.
Специалист заключил, что месяц может претендовать на большое количество солнечных дней, хотя норма — максимум два.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 11:02
Сентябрь в Москве оказался холоднее и дождливее нормы
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогода
 
 
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