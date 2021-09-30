https://ria.ru/20210930/obysk-1752423066.html

Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка

Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка - РИА Новости, 30.09.2021

Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка

Обыски по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T05:06

2021-09-30T05:06

2021-09-30T06:02

происшествия

сбербанк россии

марина ракова

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Обыски по делу о мошенничестве с государственными контрактами прошли не только у экс-замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, но и у ее окружения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее собеседники агентства заявили, что обыски прошли у Раковой дома и в рабочих кабинетах сотрудников Сбербанка, в том числе высокопоставленных. При этом они уточнили, что женщину не задерживали, меру пресечения ей не избирали.Источник добавил, что, кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения — у тогдашнего руководства ФНФРО и у человека, занимавшего в то время пост руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она находилась на должности замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка, обыски проводили и у них в домах и рабочих кабинетах.По словам собеседника агентства, Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Деньги направляли на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".В качестве подрядчика, уточнил источник, привлекли российско-британский частный вуз "Шанинка" (официальное название — Московская высшая школа социальных и экономических наук. — Прим. ред.).Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Утверждается, что ФНФРО неправомерно принял работы, выполненные "Шанинкой", и необоснованно выплатил деньги.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/sber-1752373451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сбербанк россии, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук