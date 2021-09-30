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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке - РИА Новости, 30.09.2021
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке
Украинские силовики обстреляли шахту имени Засядько в Донецке, есть повреждения, никто из сотрудников предприятия не пострадал, сообщили в четверг в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:43
2021-09-30T11:43
2021-09-30T11:43
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли шахту имени Засядько в Донецке, есть повреждения, никто из сотрудников предприятия не пострадал, сообщили в четверг в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики."Вооруженные формирования Украины вновь подвергли массированному обстрелу территорию шахты имени Засядько, горняки насчитали минимум семь прилетов. Серьезно повреждено здание вакуумной насосной, остекление, кровля. Только по счастливой случайности никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы минугля и энергетики ДНР.В ведомстве отметили, что утром в четверг украинские силовики дважды открывали огонь по Яковлевской промышленной площадке шахты. В министерстве отметили, что это уже второй массированный обстрел предприятия со стороны украинских силовиков за последние три недели.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210929/dnr-1752413911.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке
Минугля ДНР заявило об обстреле украинскими силовиками шахты имени Засядько в Донецке