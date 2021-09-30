https://ria.ru/20210930/obse-1752511242.html
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB - РИА Новости, 30.09.2021
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB
Рекомендательное письмо якобы от имени ОБСЕ, опубликованное на сайте Group-IB, похоже, не было санкционировано организацией, сообщили в четверг РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:12
2021-09-30T16:12
2021-09-30T16:20
в мире
group-ib
москва
обсе
дело основателя group-ib сачкова
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ВЕНА, 30 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Рекомендательное письмо якобы от имени ОБСЕ, опубликованное на сайте Group-IB, похоже, не было санкционировано организацией, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ОБСЕ.На сайте Group-IB сообщается, что компания рекомендована ОБСЕ. При этом Group-IB опубликовала скан письма от 2013 года от имени сотрудника ОБСЕ, который рекомендует сотрудничество с компанией в сфере кибербезопасности и отмечает удовлетворенность взаимодействием с ней.Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет."ОБСЕ осведомлена о ситуации (вокруг ареста Сачкова - ред.)", - сообщили в пресс-службе.Как сообщили в организации, роль ОБСЕ в отношении кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью заключается в поддержке государств-участников в наращивании их потенциала и координации усилий по устранению угроз безопасности, связанных с киберпространством."ОБСЕ не продвигает, не поддерживает и не дает рекомендаций в отношении товаров и услуг. Рекомендательное письмо на веб-сайте Group-IB, якобы приписываемое бывшему сотруднику ОБСЕ, похоже, не было санкционировано ОБСЕ", - отметили в пресс-службе ОБСЕ.
https://ria.ru/20210929/sachkov-1752312077.html
https://ria.ru/20210929/obysk-1752306181.html
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в мире, group-ib, москва, обсе, дело основателя group-ib сачкова
16:12 30.09.2021 (обновлено: 16:20 30.09.2021)
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB
ОБСЕ не санкционировала рекомендательное письмо, опубликованное на сайте Group-IB