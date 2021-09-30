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МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру
МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру - РИА Новости, 30.09.2021
МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру
Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:28
2021-09-30T15:38
канада
москва
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
без срока давности
гельмут оберлендер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию."Рассчитываем, что канадские власти, несмотря на более чем неудовлетворительный послужной список в деле преследования нацистских преступников, передадут ранее запрошенные нашей страной юридические материалы по делу Оберлендера", - сказал Зайцев на брифинге.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
https://ria.ru/20210923/kanada-1751527229.html
https://ria.ru/20210507/natsisty-1731365216.html
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канада, москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), без срока давности, гельмут оберлендер
15:28 30.09.2021 (обновлено: 15:38 30.09.2021)
 
МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру

МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацистскому преступнику Оберлендеру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию.
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 20:02
В Канаде после смерти Оберлендера призвали изменить иммиграционную систему
"Рассчитываем, что канадские власти, несмотря на более чем неудовлетворительный послужной список в деле преследования нацистских преступников, передадут ранее запрошенные нашей страной юридические материалы по делу Оберлендера", - сказал Зайцев на брифинге.
По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Берлин - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 07:43
ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов
Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.
Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.
 
КанадаМоскваРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Без срока давностиГельмут Оберлендер
 
 
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