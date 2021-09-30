https://ria.ru/20210930/oberlender-1752503027.html

МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру

МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру - РИА Новости, 30.09.2021

МИД попросил Канаду передать материалы по умершему нацисту Оберлендеру

Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил заместитель... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:28

2021-09-30T15:28

2021-09-30T15:38

канада

москва

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

без срока давности

гельмут оберлендер

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Канада передаст запрошенные Россией материалы по делу умершего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Оберлендер умер в возрасте 97 лет в своем доме в провинции Онтарио в Канаде, где в суде рассматривался вопрос о его депортации в Германию."Рассчитываем, что канадские власти, несмотря на более чем неудовлетворительный послужной список в деле преследования нацистских преступников, передадут ранее запрошенные нашей страной юридические материалы по делу Оберлендера", - сказал Зайцев на брифинге.По данным Следственного комитета РФ, уроженец Украины Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Оберлендер не отрицал, что служил в отрядах смерти, но утверждал, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам.Он переехал в Канаду спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны и получил местное гражданство, которого его лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде. В сентябре канадские иммиграционные власти рассматривали вопрос о его депортации, однако окончательного решения принять не успели.

https://ria.ru/20210923/kanada-1751527229.html

https://ria.ru/20210507/natsisty-1731365216.html

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канада, москва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), без срока давности, гельмут оберлендер