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В Норильске более 40 сотрудников предприятия отравились в столовой
В Норильске более 40 сотрудников предприятия отравились в столовой - РИА Новости, 30.09.2021
В Норильске более 40 сотрудников предприятия отравились в столовой
Более 40 сотрудников предприятия в Норильске госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой, сообщает управление... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:31
2021-09-30T14:31
2021-09-30T14:31
происшествия
норильск
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Более 40 сотрудников предприятия в Норильске госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию после того, как поели в столовой, сообщает управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю."Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование на территории Норильска 44 случаев с подозрением на острую кишечную инфекцию среди работников ООО "Велесстрой", питавшихся в столовой предприятия. Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Все госпитализированы, состояние заболевших легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.По данным главка, в ходе расследования выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В столовой проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря. По выявленным нарушениям в отношении юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении. Деятельность столовой приостановлена.
https://ria.ru/20210821/podmoskove-1746690034.html
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происшествия, норильск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
В Норильске более 40 сотрудников предприятия отравились в столовой
В Норильске более 40 сотрудников предприятия "Велесстрой" отравились в столовой