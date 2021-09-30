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ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях
ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях - РИА Новости, 30.09.2021
ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях, говорится в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:03
2021-09-30T10:03
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях, говорится в сообщении ведомства."На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам - жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться налоговой льготой, что делать, если такое уведомление не получено", - сказано в сообщении.ФНС напомнила, что до конца октября налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете на сайте службы. "По желанию гражданина указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу", - указывает ведомство.Налоговые уведомления направляются владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств за период владения в течение 2020 года. Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210923/nalog-1751504003.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
10:03 30.09.2021
 
ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях

ФНС запустила промостраницу, которая поможет разобраться в налоговых уведомлениях

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС)
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях, говорится в сообщении ведомства.
"На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам - жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться налоговой льготой, что делать, если такое уведомление не получено", - сказано в сообщении.
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ФНС напомнила, что до конца октября налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете на сайте службы. "По желанию гражданина указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу", - указывает ведомство.
Налоговые уведомления направляются владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств за период владения в течение 2020 года. Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2021 года.
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