https://ria.ru/20210930/nalogi-1752436142.html

ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях

ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях - РИА Новости, 30.09.2021

ФНС поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях, говорится в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:03

2021-09-30T10:03

2021-09-30T10:03

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила на своем сайте промостраницу, которая поможет россиянам разобраться в налоговых уведомлениях, говорится в сообщении ведомства."На сайте ФНС России размещена новая промостраница о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2021 году. Она содержит разъяснения по типовым вопросам - жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, как воспользоваться налоговой льготой, что делать, если такое уведомление не получено", - сказано в сообщении.ФНС напомнила, что до конца октября налоговые уведомления будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете на сайте службы. "По желанию гражданина указанное уведомление можно дополнительно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, обслуживающую физлиц, или в МФЦ, предоставляющий данную услугу", - указывает ведомство.Налоговые уведомления направляются владельцам налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств за период владения в течение 2020 года. Оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги россияне должны не позднее 1 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20210923/nalog-1751504003.html

https://ria.ru/20210922/ndfl-1751248955.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия