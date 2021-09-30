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Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды
Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды - РИА Новости, 30.09.2021
Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T20:30
2021-09-30T20:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и областные награды.По его словам, сегодня наш приоритет — это качество жизни."Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому, что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 "Урал", "Москва-Казань", модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение", - отметил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
20:30 30.09.2021
 

Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды

© Фото : Константин СеменецАндрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, вручил государственные и областные награды
Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, вручил государственные и областные награды - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Константин Семенец
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и областные награды.
"Каждый из присутствующих старается делать все, чтобы обеспечить перемены, развитие Московской области. Это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В ТОП-100 школ страны входит уже 11 из Подмосковья, а в ТОП-100 университетов – все наши университеты", - сказал губернатор.
По его словам, сегодня наш приоритет — это качество жизни.
"Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому, что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 "Урал", "Москва-Казань", модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение", - отметил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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