Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды
© Фото : Константин СеменецАндрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, вручил государственные и областные награды
© Фото : Константин Семенец
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и областные награды.
"Каждый из присутствующих старается делать все, чтобы обеспечить перемены, развитие Московской области. Это и врачи, спасающие жизни в период пандемии, оказывающие плановую помощь. Это и наши учителя, педагоги. В ТОП-100 школ страны входит уже 11 из Подмосковья, а в ТОП-100 университетов – все наши университеты", - сказал губернатор.
По его словам, сегодня наш приоритет — это качество жизни.
"Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому, что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 "Урал", "Москва-Казань", модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение", - отметил Воробьев.