https://ria.ru/20210930/nagrady-1752569310.html

Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды

Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды - РИА Новости, 30.09.2021

Воробьев в преддверии дня Московской области вручил награды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T20:30

2021-09-30T20:30

2021-09-30T20:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии предстоящего Дня Московской области, который будет отмечаться в воскресенье, вручил государственные и областные награды.По его словам, сегодня наш приоритет — это качество жизни."Самая большая динамика прироста населения в стране – в Московской области. Потому, что качество жизни здесь лучше. Люди приезжают реализовывать себя. В системе мегаполиса качество жизни определяется инфраструктурой. Поэтому все президентские проекты, например, ЦКАД, М5 "Урал", "Москва-Казань", модернизация путепроводов, имеют для нас принципиальное значение", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20210609/universitety-1736363400.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), андрей воробьев