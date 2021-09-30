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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/muzei-1752538897.html
В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии
В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии - РИА Новости, 30.09.2021
В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии
Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного "саммита" при участии министра культуры России... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T18:10
2021-09-30T18:10
культура
исторический музей
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
московский кремль (музей-заповедник)
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
дарио франческини
музеи
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного "саммита" при участии министра культуры России Ольги Любимовой и министра культуры Италии Дарио Франческини, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.Ольга Любимова отметила, что с момента начала перекрестного Года музеев России и Италии в России было открыто несколько знаковых экспозиций, в частности "Линия Рафаэля" в Эрмитаже, шедевры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее, "Сиена на заре Ренессанса" из Пинакотеки Сиены и музеев Тосканы, а также "Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе" в Пушкинском музее.Министр выразила благодарность итальянским коллегам за поддержку в реализации данных мероприятий, а также поблагодарила руководителей всемирно известных музеев России и Италии, которые собрались в Милане, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-итальянского музейного сотрудничества.Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что встреча подобным составом для обсуждения проблематики российско-итальянского сотрудничества в области культуры и музейной сфере является долгожданным событием.Министр культуры Итальянской Республики Дарио Франческини сообщил, что музеи переживали сложные времена из-за ограничительных мер. Франческини выразил надежду на то, что встреча лидеров музейного дела двух стран в формате "саммита" будет продуктивной, отметив важность культурного обмена между странами"Действительно, это были грустные дни, когда музеи закрылись для посетителей. И все, кто поистине увлекается культурой, смогли почувствовать, что происходит, когда она перестает быть представлена в наших городах. Сейчас мы наблюдаем сложный процесс "открытия" стран, частичного сближения, фиксируем повышенное желание посетителей снова получить доступ к культурным институциям. И музеи – безопасные для этого площадки", — рассказал министр.Российско-итальянский музейный "саммит" позволит лидерам музейного сообщества двух стран обменяться позитивным опытом и обсудить уроки пандемии, вопросы стимулирования экономики музеев в постпандемийный период, актуальные тренды в развитии музейного дела и будущие совместные инициативы.Участниками музейного "саммита" с российской стороны стали такие учреждения, как Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Российский национальный музей музыки, Политехнический музей и многие другие.Церемонию открытия в Милане предваряли два крупных события — открытие выставки "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", организованной к 200-летию со дня рождения писателя, а также концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
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исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), московский кремль (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, дарио франческини, музеи, государственный эрмитаж, ольга любимова
18:10 30.09.2021
 
В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии

Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась в Милане

© Фото : Минкультуры РоссииМинистры культуры России и Италии Ольга Любимова и Дарио Франческини на торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия
Министры культуры России и Италии Ольга Любимова и Дарио Франческини на торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Минкультуры России
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного "саммита" при участии министра культуры России Ольги Любимовой и министра культуры Италии Дарио Франческини, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.
Ольга Любимова отметила, что с момента начала перекрестного Года музеев России и Италии в России было открыто несколько знаковых экспозиций, в частности "Линия Рафаэля" в Эрмитаже, шедевры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее, "Сиена на заре Ренессанса" из Пинакотеки Сиены и музеев Тосканы, а также "Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе" в Пушкинском музее.
"Безусловно, 2020 год стал невероятно сложным и непредсказуемым для всего культурного сообщества. Отсутствие возможности проводить живые мероприятия в привычном для учреждений культуры формате стало толчком для поиска новых форм взаимодействия с публикой. И музеи в этом непривычном концентрированном процессе, напрямую увязанном с цифровой трансформацией, взяли на себя ведущую роль", — рассказала Любимова.
Министр выразила благодарность итальянским коллегам за поддержку в реализации данных мероприятий, а также поблагодарила руководителей всемирно известных музеев России и Италии, которые собрались в Милане, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-итальянского музейного сотрудничества.
© Фото : Минкультуры РоссииПосол РФ в Италии Сергей Разов и министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия
Торжественная церемония открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Минкультуры России
Посол РФ в Италии Сергей Разов и министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия
Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что встреча подобным составом для обсуждения проблематики российско-итальянского сотрудничества в области культуры и музейной сфере является долгожданным событием.
"Культура – важный, если не важнейший компонент нашего двустороннего межгосударственного сотрудничества, который имеет долгую историю, глубокие корни и который активно развивается, несмотря на все, как сейчас принято говорить, турбулентные явления", — отметил Разов.
Министр культуры Итальянской Республики Дарио Франческини сообщил, что музеи переживали сложные времена из-за ограничительных мер. Франческини выразил надежду на то, что встреча лидеров музейного дела двух стран в формате "саммита" будет продуктивной, отметив важность культурного обмена между странами
"Действительно, это были грустные дни, когда музеи закрылись для посетителей. И все, кто поистине увлекается культурой, смогли почувствовать, что происходит, когда она перестает быть представлена в наших городах. Сейчас мы наблюдаем сложный процесс "открытия" стран, частичного сближения, фиксируем повышенное желание посетителей снова получить доступ к культурным институциям. И музеи – безопасные для этого площадки", — рассказал министр.
© Фото : Минкультуры РоссииТоржественная церемония открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия
Торжественная церемония открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : Минкультуры России
Торжественная церемония открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия
Российско-итальянский музейный "саммит" позволит лидерам музейного сообщества двух стран обменяться позитивным опытом и обсудить уроки пандемии, вопросы стимулирования экономики музеев в постпандемийный период, актуальные тренды в развитии музейного дела и будущие совместные инициативы.
Участниками музейного "саммита" с российской стороны стали такие учреждения, как Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Российский национальный музей музыки, Политехнический музей и многие другие.
Церемонию открытия в Милане предваряли два крупных события — открытие выставки "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", организованной к 200-летию со дня рождения писателя, а также концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского.
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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КультураИсторический музейМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Московский Кремль (музей-заповедник)Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаДарио ФранческиниМузеиГосударственный ЭрмитажОльга Любимова
 
 
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