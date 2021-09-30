https://ria.ru/20210930/muzei-1752538897.html

В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии

В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии - РИА Новости, 30.09.2021

В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии

Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного "саммита" при участии министра культуры России... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:10

2021-09-30T18:10

2021-09-30T18:10

культура

исторический музей

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

московский кремль (музей-заповедник)

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

дарио франческини

музеи

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Церемония открытия перекрестного Года музеев России и Италии состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного "саммита" при участии министра культуры России Ольги Любимовой и министра культуры Италии Дарио Франческини, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.Ольга Любимова отметила, что с момента начала перекрестного Года музеев России и Италии в России было открыто несколько знаковых экспозиций, в частности "Линия Рафаэля" в Эрмитаже, шедевры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее, "Сиена на заре Ренессанса" из Пинакотеки Сиены и музеев Тосканы, а также "Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе" в Пушкинском музее.Министр выразила благодарность итальянским коллегам за поддержку в реализации данных мероприятий, а также поблагодарила руководителей всемирно известных музеев России и Италии, которые собрались в Милане, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-итальянского музейного сотрудничества.Посол РФ в Италии Сергей Разов заявил, что встреча подобным составом для обсуждения проблематики российско-итальянского сотрудничества в области культуры и музейной сфере является долгожданным событием.Министр культуры Итальянской Республики Дарио Франческини сообщил, что музеи переживали сложные времена из-за ограничительных мер. Франческини выразил надежду на то, что встреча лидеров музейного дела двух стран в формате "саммита" будет продуктивной, отметив важность культурного обмена между странами"Действительно, это были грустные дни, когда музеи закрылись для посетителей. И все, кто поистине увлекается культурой, смогли почувствовать, что происходит, когда она перестает быть представлена в наших городах. Сейчас мы наблюдаем сложный процесс "открытия" стран, частичного сближения, фиксируем повышенное желание посетителей снова получить доступ к культурным институциям. И музеи – безопасные для этого площадки", — рассказал министр.Российско-итальянский музейный "саммит" позволит лидерам музейного сообщества двух стран обменяться позитивным опытом и обсудить уроки пандемии, вопросы стимулирования экономики музеев в постпандемийный период, актуальные тренды в развитии музейного дела и будущие совместные инициативы.Участниками музейного "саммита" с российской стороны стали такие учреждения, как Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", Российский национальный музей музыки, Политехнический музей и многие другие.Церемонию открытия в Милане предваряли два крупных события — открытие выставки "Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского", организованной к 200-летию со дня рождения писателя, а также концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исторический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), московский кремль (музей-заповедник), государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, дарио франческини, музеи, государственный эрмитаж, ольга любимова