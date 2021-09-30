https://ria.ru/20210930/murmansk-1752474976.html

Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра

Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра - РИА Новости, 30.09.2021

Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра

Депутаты Мурманского горсовета отклонили кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы, которая была выдвинута на должность главы муниципального... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:10

2021-09-30T13:10

2021-09-30T13:10

политика

мурманск

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МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета отклонили кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы, которая была выдвинута на должность главы муниципального образования, она не набрала необходимого числа голосов, передает корреспондент РИА Новости.Дзюба была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, накануне ее поддержал генсовет партии "Единая Россия", она также заручилась поддержкой губернатора региона Андрея Чибиса. За кандидатуру Дзюбы проголосовали восемь депутатов из 25.При обсуждении кандидатуры на заседании горсовета Дзюбе был задан ряд вопросов. Некоторые депутаты интересовались, почему экс-министр прежде всего общалась с представителями областной власти и не вышла заранее на диалог с депутатами. Дзюба, покинувшая пост министра образования региона, продолжит работу как рядовой депутат горсовета.Ранее полномочия главы Мурманска сложил предыдущий мэр Михаил Белошеев, который по результатам выборов стал депутатом областной думы. В должности главы Мурманска он проработал меньше 1,5 месяцев. Также на заседании горсовета сложил полномочия глава администрации города Евгений Никора, который также избран депутатом областной думы. Для выборов нового сити-менеджера депутаты должны назначить конкурсные процедуры.Ранее Дзюба несколько лет руководила мурманской гимназией №8, на базе которой создан первый в России транспортно-логистический класс, и являлась депутатом совета депутатов областного центра, 29 сентября прошлого года Дзюба досрочно сложила полномочия и стала министром образования региона.

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманск