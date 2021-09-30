Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/murmansk-1752474976.html
Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра
Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра - РИА Новости, 30.09.2021
Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра
Депутаты Мурманского горсовета отклонили кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы, которая была выдвинута на должность главы муниципального... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:10
2021-09-30T13:10
политика
мурманск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_57d5467eb6710866224e2fbf950549f3.jpg
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета отклонили кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы, которая была выдвинута на должность главы муниципального образования, она не набрала необходимого числа голосов, передает корреспондент РИА Новости.Дзюба была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, накануне ее поддержал генсовет партии "Единая Россия", она также заручилась поддержкой губернатора региона Андрея Чибиса. За кандидатуру Дзюбы проголосовали восемь депутатов из 25.При обсуждении кандидатуры на заседании горсовета Дзюбе был задан ряд вопросов. Некоторые депутаты интересовались, почему экс-министр прежде всего общалась с представителями областной власти и не вышла заранее на диалог с депутатами. Дзюба, покинувшая пост министра образования региона, продолжит работу как рядовой депутат горсовета.Ранее полномочия главы Мурманска сложил предыдущий мэр Михаил Белошеев, который по результатам выборов стал депутатом областной думы. В должности главы Мурманска он проработал меньше 1,5 месяцев. Также на заседании горсовета сложил полномочия глава администрации города Евгений Никора, который также избран депутатом областной думы. Для выборов нового сити-менеджера депутаты должны назначить конкурсные процедуры.Ранее Дзюба несколько лет руководила мурманской гимназией №8, на базе которой создан первый в России транспортно-логистический класс, и являлась депутатом совета депутатов областного центра, 29 сентября прошлого года Дзюба досрочно сложила полномочия и стала министром образования региона.
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_98e434d251726056e1aa1b841cfeb477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мурманск
13:10 30.09.2021
 
Мурманские депутаты не смогли выбрать мэра

Мурманские депутаты отклонили кандидатуру экс-министра региона и не выбрали мэра

© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета отклонили кандидатуру бывшего министра образования региона Ольги Дзюбы, которая была выдвинута на должность главы муниципального образования, она не набрала необходимого числа голосов, передает корреспондент РИА Новости.
Дзюба была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, накануне ее поддержал генсовет партии "Единая Россия", она также заручилась поддержкой губернатора региона Андрея Чибиса. За кандидатуру Дзюбы проголосовали восемь депутатов из 25.
"Решили считать Дзюбу Ольгу Андреевну не избранной на должность главы муниципального образования", - сказал в ходе заседания глава счетной комиссии Сергей Коробков.
При обсуждении кандидатуры на заседании горсовета Дзюбе был задан ряд вопросов. Некоторые депутаты интересовались, почему экс-министр прежде всего общалась с представителями областной власти и не вышла заранее на диалог с депутатами. Дзюба, покинувшая пост министра образования региона, продолжит работу как рядовой депутат горсовета.
Ранее полномочия главы Мурманска сложил предыдущий мэр Михаил Белошеев, который по результатам выборов стал депутатом областной думы. В должности главы Мурманска он проработал меньше 1,5 месяцев. Также на заседании горсовета сложил полномочия глава администрации города Евгений Никора, который также избран депутатом областной думы. Для выборов нового сити-менеджера депутаты должны назначить конкурсные процедуры.
Ранее Дзюба несколько лет руководила мурманской гимназией №8, на базе которой создан первый в России транспортно-логистический класс, и являлась депутатом совета депутатов областного центра, 29 сентября прошлого года Дзюба досрочно сложила полномочия и стала министром образования региона.
 
ПолитикаМурманск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния