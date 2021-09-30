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https://ria.ru/20210930/mrot-1752517858.html
Правительство предложило повысить МРОТ
Правительство предложило повысить МРОТ - РИА Новости, 30.09.2021
Правительство предложило повысить МРОТ
Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:30
2021-09-30T20:09
экономика
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В пояснительной записке сказано, что показатель вырастет на 825 рублей, на 6,4 процента. Это поможет повысить зарплату 2,7 миллиона людей, почти половина которых работает в госучреждениях.Средства на реализацию законопроекта предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 17,4 миллиарда рублей.Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.Минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.
https://ria.ru/20210827/mrot-1747453621.html
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экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
16:30 30.09.2021 (обновлено: 20:09 30.09.2021)
 
Правительство предложило повысить МРОТ

Правительство предложило повысить МРОТ в 2022 году на 6,4 процента

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке сказано, что показатель вырастет на 825 рублей, на 6,4 процента. Это поможет повысить зарплату 2,7 миллиона людей, почти половина которых работает в госучреждениях.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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В России предложили отменить МРОТ
Средства на реализацию законопроекта предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 17,4 миллиарда рублей.
Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.
Минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.
Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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ЭкономикаГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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