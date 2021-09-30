https://ria.ru/20210930/mrot-1752517858.html

Правительство предложило повысить МРОТ

Правительство предложило повысить МРОТ - РИА Новости, 30.09.2021

Правительство предложило повысить МРОТ

Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:30

2021-09-30T16:30

2021-09-30T20:09

экономика

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей. Законопроект внесли в Госдуму, он опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.В пояснительной записке сказано, что показатель вырастет на 825 рублей, на 6,4 процента. Это поможет повысить зарплату 2,7 миллиона людей, почти половина которых работает в госучреждениях.Средства на реализацию законопроекта предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 17,4 миллиарда рублей.Документ должен вступить в силу с 1 января 2022 года.Минимальный размер оплаты труда определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.

https://ria.ru/20210827/mrot-1747453621.html

https://ria.ru/20210827/mrot-1747543320.html

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экономика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия