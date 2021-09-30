Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/mosoblduma-1752444471.html
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы - РИА Новости, 30.09.2021
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы
Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:58
2021-09-30T11:28
политика
московская областная дума
игорь брынцалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/55/1552135599_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_0c168ad3871289dae879e4f3cfbbebfd.jpg
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент РИА Новости.Решение принято после принятия депутатом Лидией Антоновой, ведущей заседание, постановления о регистрации фракций в Мособлдуме."Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращение губернатора - это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу", - сказал Брынцалов на первом заседании областного парламента седьмого созыва.Брынцалов был председателем Мособлдумы и в шестом созыве.В региональном парламенте седьмого созыва будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников. Как только все организационные моменты будут завершены, полномочия депутатского корпуса 6-го созыва автоматически прекращаются.
https://ria.ru/20210923/vybory-1751489815.html
https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597985350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155213/55/1552135599_64:0:1397:1000_1920x0_80_0_0_cf51535d0f150403415010091194dde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, московская областная дума, игорь брынцалов
10:58 30.09.2021 (обновлено: 11:28 30.09.2021)
 
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы

Председателем Мособлдумы переизбран занимающий пост с 2011 года Игорь Брынцалов

© РИА Новости / Илья ПиталевГлава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент РИА Новости.
Решение принято после принятия депутатом Лидией Антоновой, ведущей заседание, постановления о регистрации фракций в Мособлдуме.
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 16:40Выборы в Государственную думу
"Единая Россия" получила большинство мандатов в Мособлдуме
"Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращение губернатора - это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу", - сказал Брынцалов на первом заседании областного парламента седьмого созыва.
Брынцалов был председателем Мособлдумы и в шестом созыве.
В региональном парламенте седьмого созыва будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников. Как только все организационные моменты будут завершены, полномочия депутатского корпуса 6-го созыва автоматически прекращаются.
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 12:31Новости Подмосковья
Мособлдума одобрила именения в закон о тишине в Подмосковье
 
ПолитикаМосковская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
02:23Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа
Лента новостейМолния