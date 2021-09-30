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Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы - РИА Новости, 30.09.2021
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы
Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:58
2021-09-30T10:58
2021-09-30T11:28
политика
московская областная дума
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент РИА Новости.Решение принято после принятия депутатом Лидией Антоновой, ведущей заседание, постановления о регистрации фракций в Мособлдуме."Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращение губернатора - это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу", - сказал Брынцалов на первом заседании областного парламента седьмого созыва.Брынцалов был председателем Мособлдумы и в шестом созыве.В региональном парламенте седьмого созыва будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников. Как только все организационные моменты будут завершены, полномочия депутатского корпуса 6-го созыва автоматически прекращаются.
https://ria.ru/20210923/vybory-1751489815.html
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политика, московская областная дума, игорь брынцалов
10:58 30.09.2021 (обновлено: 11:28 30.09.2021)
Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы
Председателем Мособлдумы переизбран занимающий пост с 2011 года Игорь Брынцалов