https://ria.ru/20210930/mosoblduma-1752444471.html

Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы

Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы - РИА Новости, 30.09.2021

Брынцалова переизбрали спикером Московской областной думы

Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:58

2021-09-30T10:58

2021-09-30T11:28

политика

московская областная дума

игорь брынцалов

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 сен - РИА Новости. Депутат Мособлдумы от "Единой России" Игорь Брынцалов вновь избран председателем областного парламента, такое решение депутаты приняли единогласно, передает корреспондент РИА Новости.Решение принято после принятия депутатом Лидией Антоновой, ведущей заседание, постановления о регистрации фракций в Мособлдуме."Мы будем придерживаться посланий президента, как это было всегда, обращение губернатора - это будет основа для того, чтобы планировать и организовывать нашу совместную работу", - сказал Брынцалов на первом заседании областного парламента седьмого созыва.Брынцалов был председателем Мособлдумы и в шестом созыве.В региональном парламенте седьмого созыва будут работать 25 депутатов, избранных по партийным спискам, и столько же одномандатников. Как только все организационные моменты будут завершены, полномочия депутатского корпуса 6-го созыва автоматически прекращаются.

https://ria.ru/20210923/vybory-1751489815.html

https://ria.ru/20210218/mosoblduma-1597985350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, московская областная дума, игорь брынцалов