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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 969 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 969 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 969 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 969 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 335 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:14
2021-09-30T12:14
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 969 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 335 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 969 человек. На ИВЛ находятся 335 человек. В городе выздоровели ещё 2237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 490 037", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:14 30.09.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 969 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 969 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 335 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 969 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 335 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 3998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 969 человек. На ИВЛ находятся 335 человек. В городе выздоровели ещё 2237 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 490 037", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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