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Всемирный день моря
Всемирный день моря - РИА Новости, 30.09.2021
Всемирный день моря
Всемирный день моря (World Maritime Day) отмечается по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации (ныне Международная морская организация –... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:25
2021-09-30T07:25
справки
море
всемирный день моря
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Всемирный день моря (World Maritime Day) отмечается по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации (ныне Международная морская организация – International Maritime Organization, IМО) с 1978 года. До 1980 года он проводился 17 марта, но затем был перенесен на один из дней последней полной недели сентября.В 2021 году Всемирный день моря отмечается 30 сентября.Целью Всемирного дня моря является привлечение внимания мировой общественности к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.Помимо охраны биоразнообразия акваторий, к острым проблемам, на которые указывает Всемирный день моря, относятся безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством, необходимость защиты водных пространств от нефтяного загрязнения, популяризация морского туризма и многие другие.Тема Всемирного дня моря в 2021 году – "Моряки: залог успеха судоходства будущего" – посвящена морякам, которые проявили непреклонность и мужество в своей работе и по-прежнему осуществляют мировую торговлю в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19. По данным Международной морской организации, ежедневно около миллиона моряков работают примерно на 60 тысяч крупных грузовых судах по всему миру.В Международной морской организации отмечают, что моряки являются незамеченными героями этой пандемии, поскольку мир полагается на них в транспортировке более 80% товаров, включая жизненно важные продукты питания и медицинские товары, энергию и сырье, а также промышленные товары по всему миру. Они также стали сопутствующими жертвами кризиса, поскольку из-за ограничений на поездки сотни тысяч из них оказались без смены на борту или на берегу, без возможности присоединиться к экипажу.По оценкам Международной морской организации, по состоянию на июль 2021 года на борту коммерческих судов оставались около 250 тысяч моряков, которые не могли вернуться на родину по истечению срока их контрактов. Такому же количеству моряков срочно необходимо присоединиться к кораблям, чтобы заменить их.В Международной морской организации отмечают, что смена экипажа жизненно важна для предотвращения усталости и защиты здоровья, безопасности и благополучия моряков.Продолжительность контрактов моряков варьируется, но обычно они работают на судах от четырех до шести месяцев, после чего следует период отпуска. В море они часто работают по 10-12 часов в смену, семь дней в неделю, выполняя задачи, требующие постоянного профессионального внимания. Моряки, находящиеся на борту в течение длительного времени, больше подвержены риску неблагоприятных последствий для здоровья, в том числе проблем физического и психического здоровья.Во Всемирный день моря штаб-квартира Международной морской организации будет освещена синим цветом в качестве символической инициативы по объединению морского сообщества и повышению осведомленности о важном вкладе судоходства в мировую торговлю.Генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим также направил приглашение государствам-членам Международной морской организации, неправительственным организациям присоединиться к этой ежегодной инициативе, осветив синим цветом самые знаковые здания, мосты, морские порты, корабли, памятники, музеи и другие достопримечательности.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, море, всемирный день моря
07:25 30.09.2021
 

Всемирный день моря

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Всемирный день моря (World Maritime Day) отмечается по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации (ныне Международная морская организация – International Maritime Organization, IМО) с 1978 года. До 1980 года он проводился 17 марта, но затем был перенесен на один из дней последней полной недели сентября.
В 2021 году Всемирный день моря отмечается 30 сентября.
Целью Всемирного дня моря является привлечение внимания мировой общественности к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.
Помимо охраны биоразнообразия акваторий, к острым проблемам, на которые указывает Всемирный день моря, относятся безопасность морских перевозок, борьба с браконьерством, необходимость защиты водных пространств от нефтяного загрязнения, популяризация морского туризма и многие другие.
Тема Всемирного дня моря в 2021 году – "Моряки: залог успеха судоходства будущего" – посвящена морякам, которые проявили непреклонность и мужество в своей работе и по-прежнему осуществляют мировую торговлю в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
По данным Международной морской организации, ежедневно около миллиона моряков работают примерно на 60 тысяч крупных грузовых судах по всему миру.
В Международной морской организации отмечают, что моряки являются незамеченными героями этой пандемии, поскольку мир полагается на них в транспортировке более 80% товаров, включая жизненно важные продукты питания и медицинские товары, энергию и сырье, а также промышленные товары по всему миру. Они также стали сопутствующими жертвами кризиса, поскольку из-за ограничений на поездки сотни тысяч из них оказались без смены на борту или на берегу, без возможности присоединиться к экипажу.
По оценкам Международной морской организации, по состоянию на июль 2021 года на борту коммерческих судов оставались около 250 тысяч моряков, которые не могли вернуться на родину по истечению срока их контрактов. Такому же количеству моряков срочно необходимо присоединиться к кораблям, чтобы заменить их.
В Международной морской организации отмечают, что смена экипажа жизненно важна для предотвращения усталости и защиты здоровья, безопасности и благополучия моряков.
Продолжительность контрактов моряков варьируется, но обычно они работают на судах от четырех до шести месяцев, после чего следует период отпуска. В море они часто работают по 10-12 часов в смену, семь дней в неделю, выполняя задачи, требующие постоянного профессионального внимания. Моряки, находящиеся на борту в течение длительного времени, больше подвержены риску неблагоприятных последствий для здоровья, в том числе проблем физического и психического здоровья.
Во Всемирный день моря штаб-квартира Международной морской организации будет освещена синим цветом в качестве символической инициативы по объединению морского сообщества и повышению осведомленности о важном вкладе судоходства в мировую торговлю.
Генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим также направил приглашение государствам-членам Международной морской организации, неправительственным организациям присоединиться к этой ежегодной инициативе, осветив синим цветом самые знаковые здания, мосты, морские порты, корабли, памятники, музеи и другие достопримечательности.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкимореВсемирный день моря
 
 
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