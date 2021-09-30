https://ria.ru/20210930/moldaviya-1752553692.html

Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу

Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу - РИА Новости, 30.09.2021

Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу

Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру из состава миротворческих сил, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T18:48

2021-09-30T18:48

2021-09-30T19:31

в мире

молдавия

объединенная контрольная комиссия (окк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру из состава миротворческих сил, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) руководитель делегации России Андрей Горобцов.Он отмечает, что подполковник О. А. Петров возвращался в регион после лечения на родине. В заявлении делегации запрет назвали недружественным актом, подрывающим эффективность операции.В документе напоминают, что Россия — подписант соглашения от 1992 года "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" и гарант переговорного процесса."Также расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону", — подчеркивается в заявлении.В этом году исполнилось 29 лет с начала операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной властям территорией.

https://ria.ru/20210830/estoniya-1747862467.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752459605.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, объединенная контрольная комиссия (окк), россия