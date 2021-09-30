18:48 30.09.2021 (обновлено: 19:31 30.09.2021)
Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу
Руководитель делегации ООК Горобцов: Молдавия отказала во въезде российскому миротворцу
ТИРАСПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Власти Молдавии отказали во въезде в республику российскому офицеру из состава миротворческих сил, заявил в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК) руководитель делегации России Андрей Горобцов.
Он отмечает, что подполковник О. А. Петров возвращался в регион после лечения на родине. В заявлении делегации запрет назвали недружественным актом, подрывающим эффективность операции.
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В документе напоминают, что Россия — подписант соглашения от 1992 года "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" и гарант переговорного процесса.
"Также расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону", — подчеркивается в заявлении.
В этом году исполнилось 29 лет с начала операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной властям территорией.