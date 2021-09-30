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Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии
Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии - РИА Новости, 30.09.2021
Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой изучить достаточность мер, принимаемых в регионах во время пандемии. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T14:23
2021-09-30T14:23
2021-09-30T14:23
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой изучить достаточность мер, принимаемых в регионах во время пандемии."Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами Российской Федерации. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии
Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии
Мишустин поручил Поповой изучить достаточность мер в регионах во время пандемии