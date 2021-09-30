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Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии

Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии - РИА Новости, 30.09.2021

Мишустин поручил изучить достаточность мер в регионах во время пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой изучить достаточность мер, принимаемых в регионах во время пандемии. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T14:23

2021-09-30T14:23

2021-09-30T14:23

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой изучить достаточность мер, принимаемых в регионах во время пандемии."Надо оценить уровень мер, которые принимаются в первую очередь субъектами Российской Федерации. Прошу вас проработать этот вопрос и доложить мне, в том числе на следующем координационном совете", - заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии