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В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи

В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи - РИА Новости, 30.09.2021

В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи

Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T13:49

2021-09-30T13:49

2021-09-30T14:00

происшествия

москва

внуково

мигранты

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.При этом водитель авто наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Сейчас объявлен план "Перехват", сообщников ищут, полицейскому оказана помощь.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, внуково, мигранты