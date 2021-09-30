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В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:49
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происшествия
москва
внуково
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.При этом водитель авто наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Сейчас объявлен план "Перехват", сообщников ищут, полицейскому оказана помощь.
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происшествия, москва, внуково, мигранты
13:49 30.09.2021 (обновлено: 14:00 30.09.2021)
 
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи

Депортируемый мигрант убежал из-под стражи в аэропорту Внуково, объявлен план "Перехват"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
"Полицейскими для депортации были доставлены двое иностранных граждан. Внезапно один из них, ранее судимый мужчина, предпринял попытку побега. Он запрыгнул на пассажирское сиденье находившегося поблизости автомобиля. Водитель, резко увеличив скорость, покинул территорию аэропорта", - говорится в релизе.
При этом водитель авто наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Сейчас объявлен план "Перехват", сообщников ищут, полицейскому оказана помощь.
 
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