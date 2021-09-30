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В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи - РИА Новости, 30.09.2021
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:49
2021-09-30T13:49
2021-09-30T14:00
происшествия
москва
внуково
мигранты
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Конвоируемый для депортации иностранец в четверг убежал из-под стражи в московском аэропорту Внуково – в ходе побега его сообщник сбил полицейского, сообщает Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.При этом водитель авто наехал и протащил несколько десятков метров на капоте полицейского, пытавшегося остановить нарушителей. Сейчас объявлен план "Перехват", сообщников ищут, полицейскому оказана помощь.
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происшествия, москва, внуково, мигранты
13:49 30.09.2021 (обновлено: 14:00 30.09.2021)
В Москве депортируемый мигрант убежал из-под стражи
Депортируемый мигрант убежал из-под стражи в аэропорту Внуково, объявлен план "Перехват"