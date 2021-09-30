15:04 30.09.2021 (обновлено: 17:00 30.09.2021)
МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"
В МИД анонсировали создание департамента, который займется стратегией "мягкой силы"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.
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Как подчеркнули на Смоленской площади, такими полномочиями МИД обладает в соответствии с Основными направлениями политики России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, которые президент утвердил в конце 2010 года. Но сейчас в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно выполняло эти функции, частично они разделены между несколькими департаментами, не являясь основными.
"Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учетом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории".
В МИД подчеркнули, что новый департамент не будет дублировать функции Россотрудничества, которые нацелены на решение практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей.
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