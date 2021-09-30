https://ria.ru/20210930/mid-1752497261.html

МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"

МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой" - РИА Новости, 30.09.2021

МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"

В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T15:04

2021-09-30T15:04

2021-09-30T17:00

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.Как подчеркнули на Смоленской площади, такими полномочиями МИД обладает в соответствии с Основными направлениями политики России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, которые президент утвердил в конце 2010 года. Но сейчас в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно выполняло эти функции, частично они разделены между несколькими департаментами, не являясь основными.В МИД подчеркнули, что новый департамент не будет дублировать функции Россотрудничества, которые нацелены на решение практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей.

https://ria.ru/20210521/sila-1733242909.html

https://ria.ru/20200917/lavrov-1577408994.html

россия

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2021

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)