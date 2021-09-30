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МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"
МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой" - РИА Новости, 30.09.2021
МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"
В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:04
2021-09-30T17:00
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.Как подчеркнули на Смоленской площади, такими полномочиями МИД обладает в соответствии с Основными направлениями политики России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, которые президент утвердил в конце 2010 года. Но сейчас в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно выполняло эти функции, частично они разделены между несколькими департаментами, не являясь основными.В МИД подчеркнули, что новый департамент не будет дублировать функции Россотрудничества, которые нацелены на решение практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей.
https://ria.ru/20210521/sila-1733242909.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
15:04 30.09.2021 (обновлено: 17:00 30.09.2021)
 
МИД создаст департамент, который займется "мягкой силой"

В МИД анонсировали создание департамента, который займется стратегией "мягкой силы"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией "мягкой силы", сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта.
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Как подчеркнули на Смоленской площади, такими полномочиями МИД обладает в соответствии с Основными направлениями политики России в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, которые президент утвердил в конце 2010 года. Но сейчас в структуре министерства нет подразделения, которое бы централизованно выполняло эти функции, частично они разделены между несколькими департаментами, не являясь основными.

"Планируется, что новый департамент возьмет на себя разработку общей политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, определение приоритетов на этом треке, подготовку межправительственных договоренностей, контроль за выполнением международных обязательств Российской Федерации и реализацией государственных программ в этой области, будет оказывать консультативную и практическую помощь как профильным государственным учреждениям, так и неправительственным структурам с учетом страновой специфики и запросов зарубежной аудитории".

Здание Министерства иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел
В МИД подчеркнули, что новый департамент не будет дублировать функции Россотрудничества, которые нацелены на решение практических вопросов развития международных культурных и гуманитарных связей.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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