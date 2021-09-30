https://ria.ru/20210930/metro-1752472011.html

Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро

Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро - РИА Новости, 30.09.2021

Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро

Самарской области одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на завершение строительства первой линии метро, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:59

2021-09-30T12:59

2021-09-30T12:59

экономика

самарская область

самара

дмитрий азаров

марат хуснуллин

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САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Самарской области одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на завершение строительства первой линии метро, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в четверг, 30 сентября, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На нем главы регионов представили проекты, запланированные к реализации за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров."Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти субъектов страны, в числе которых – Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на выделенные средства будет построена станция "Театральная", ее появление позволит решить вопрос перевозки 3,5 миллионов пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут."Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам завершить строительство первой линии метрополитена. Таким образом, районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары. Отдельно подчеркну, что за поддержкой нашей заявки я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, и уже сегодня на заседании президиума правительственной комиссии это решение было принято. Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20210929/nestle-1752353062.html

https://ria.ru/20210916/wildberries-1750364169.html

самарская область

самара

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экономика, самарская область, самара, дмитрий азаров, марат хуснуллин