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Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро
Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро - РИА Новости, 30.09.2021
Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро
Самарской области одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на завершение строительства первой линии метро, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:59
2021-09-30T12:59
экономика
самарская область
самара
дмитрий азаров
марат хуснуллин
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САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Самарской области одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на завершение строительства первой линии метро, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в четверг, 30 сентября, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На нем главы регионов представили проекты, запланированные к реализации за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров."Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти субъектов страны, в числе которых – Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на выделенные средства будет построена станция "Театральная", ее появление позволит решить вопрос перевозки 3,5 миллионов пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут."Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам завершить строительство первой линии метрополитена. Таким образом, районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары. Отдельно подчеркну, что за поддержкой нашей заявки я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, и уже сегодня на заседании президиума правительственной комиссии это решение было принято. Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20210929/nestle-1752353062.html
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экономика, самарская область, самара, дмитрий азаров, марат хуснуллин
12:59 30.09.2021
 
Самарской области одобрили инфраструктурный кредит на строительство метро

Самарской области одобрили кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на строительство метро

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкМетрополитен в Самаре
Метрополитен в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Самарской области одобрен инфраструктурный кредит в размере 10,4 миллиарда рублей на завершение строительства первой линии метро, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в четверг, 30 сентября, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. На нем главы регионов представили проекты, запланированные к реализации за счет предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов, интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.
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"Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных кредитов для девяти субъектов страны, в числе которых – Самарская область. Будет выделено порядка 10,4 млрд рублей на завершение строительства первой линии метро в столице региона", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на выделенные средства будет построена станция "Театральная", ее появление позволит решить вопрос перевозки 3,5 миллионов пассажиров в год из быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, новая станция снимет существующие технологические ограничения и обеспечит сокращение интервала движения поездов с нынешних 15 до 5 минут.
"Лимит для Самарской области превысил 10 миллиардов рублей. Это позволяет нам завершить строительство первой линии метрополитена. Таким образом, районы Безымянки будут связаны с административным, культурным центром Самары. Отдельно подчеркну, что за поддержкой нашей заявки я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, и уже сегодня на заседании президиума правительственной комиссии это решение было принято. Планируем, что в 2024 году строительство первой линии метрополитена будет полностью завершено", - цитирует Азарова пресс-служба.
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ЭкономикаСамарская областьСамараДмитрий АзаровМарат Хуснуллин
 
 
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