10:24 30.09.2021 (обновлено: 10:37 30.09.2021)
В Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать"
На Урале задержали мужчину, бросившего венки в Вечный огонь на мемориале "Скорбящая мать"
© Фото : Свободный Миасс / Андрей Клыков Бездомный мужчина пытался сжечь венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Миасс Челябинской области
© Фото : Свободный Миасс / Андрей Клыков
ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, пытавшегося сжечь венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Миасс Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным полиции, к правоохранителям 29 сентября обратился гражданин с заявлением, что неизвестный повредил искусственные венки, пытаясь их сжечь, на памятнике "Вечный огонь" мемориала "Скорбящая мать" в Миассе.
"По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан мужчина 1982 года рождения, ранее судимый, без определенного места жительства", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что полиция проводит доследственную проверку.
В городской администрации РИА Новости пояснили, что в связи с инцидентом верхнюю часть монумента в виде звезды "пришлось снять, чтобы провести восстановительные работы".
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