https://ria.ru/20210930/memorial-1752438591.html

В Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать"

В Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать" - РИА Новости, 30.09.2021

В Миассе мужчина попытался сжечь венки на мемориале "Скорбящая мать"

Полиция задержала мужчину, пытавшегося сжечь венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Миасс Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T10:24

2021-09-30T10:24

2021-09-30T10:37

происшествия

челябинская область

миасс

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, пытавшегося сжечь венки на мемориале "Вечный огонь" в городе Миасс Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным полиции, к правоохранителям 29 сентября обратился гражданин с заявлением, что неизвестный повредил искусственные венки, пытаясь их сжечь, на памятнике "Вечный огонь" мемориала "Скорбящая мать" в Миассе.Она уточнила, что полиция проводит доследственную проверку.В городской администрации РИА Новости пояснили, что в связи с инцидентом верхнюю часть монумента в виде звезды "пришлось снять, чтобы провести восстановительные работы".

https://ria.ru/20210907/shtraf-1749022581.html

челябинская область

миасс

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происшествия, челябинская область, миасс