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На Кавказе появятся новые этнокультурные и экологические маршруты

На Кавказе появятся новые этнокультурные и экологические маршруты - РИА Новости, 30.09.2021

На Кавказе появятся новые этнокультурные и экологические маршруты

Ростуризм с властями регионов создадут на Кавказе новые сети этнокультурных и экологических маршрутов, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:25

2021-09-30T12:25

2021-09-30T12:25

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм с властями регионов создадут на Кавказе новые сети этнокультурных и экологических маршрутов, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.Проекты можно "докрутить под запросы туриста, сделать современными", отметили в ведомстве. "На принципах софинансирования Ростуризм будет развивать экомаршруты и вместе с регионами и инвесторами вдоль этих троп создавать сети некапитальных модульных экоотелей".Регионы будут проводить конкурсы, а ведомство утверждать результаты и отправлять на них деньги. Всего до 2024 года на это предусмотрено 5,3 миллиарда рублей.В пресс-службе уточнили, что для поддержки инвесторов в нацпроекте заложено 100 миллиардов рублей на 10 лет.

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федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, маршруты, зарина догузова, кавказ, экономика, экология, туризм, нацпроекты