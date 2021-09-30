Зеленский поручил запустить украинский модуль на Луну через три года
Зеленский поставил задачу запустить украинский модуль на Луну в 2024 году
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что президент страны Владимир Зеленский поставил задачу запустить украинский модуль на Луну в 2024 году.
Как сообщала ранее пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в 2022 году Украина планирует доставить на Луну свой государственный флаг в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит вместе с британской компанией Spacebit.
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"Минстратегпромом обеспечено заключение сделки для запуска космического аппарата "Сич-2-30" в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите. Минфин прекрасно знает, что космическая тема – это приоритет президента. Это включено в программу президента, правительства и Верховной рады… Владимир Александрович (Зеленский – ред.) ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 – модуль на Луну. Это уже (сейчас – ред.) требует финансирования", - заявил Уруский в интервью изданию "Цензор.нет".
Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие в миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, планируется, что во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства.
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