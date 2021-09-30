https://ria.ru/20210930/lukashenko-1752576162.html
Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом
Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом - РИА Новости, 30.09.2021
Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:15
2021-09-30T21:15
2021-09-30T21:15
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом."Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я хотел, я бы сделал это с помощью белорусских СМИ, которые тут довольно хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это подходящий вопрос. И в целом мне не за что извиняться", - заявил Лукашенко телеканалу CNN, отвечая на вопрос, воспользуется ли он этим интервью, чтобы извиниться перед народом за якобы свою причастность к нарушениям прав человека. Слова президента Белоруссии приводятся в обратном переводе с английского языка.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210930/lukashenko-1752574806.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусским народом
Лукашенко: мне не за что извиняться перед белорусским народом