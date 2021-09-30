https://ria.ru/20210930/lukashenko-1752574806.html

Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком

Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком - РИА Новости, 30.09.2021

Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T21:05

2021-09-30T21:05

2021-09-30T21:05

в мире

сша

белоруссия

минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752515193_102:0:2378:1280_1920x0_80_0_0_f60d37f10a9c0749224fdbdea4b5066f.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными."Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях активистов и международных правозащитных организаций о предполагаемом насилии над заключенными в белорусских тюрьмах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210930/belorussiya-1752517142.html

сша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии