Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком
Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком и выдумками
© Фото пресс-службы Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными.
"Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях активистов и международных правозащитных организаций о предполагаемом насилии над заключенными в белорусских тюрьмах.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.