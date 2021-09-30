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Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком
Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком - РИА Новости, 30.09.2021
Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T21:05
2021-09-30T21:05
в мире
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными."Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях активистов и международных правозащитных организаций о предполагаемом насилии над заключенными в белорусских тюрьмах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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сша
белоруссия
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в мире, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии
21:05 30.09.2021
 
Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком

Лукашенко назвал сообщения о насилии над задержанными в Белоруссии фейком и выдумками

© Фото пресс-службы Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телекомпании CNN
© Фото пресс-службы Президента Республики Беларусь
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "фейком и выдумками" сообщения о насилии над содержащимися в тюрьмах Белоруссии заключенными.
"Все, что вы перечислили, это фейк и выдумки. Я вам гарантирую, что это фейк и выдумки", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос журналиста о сообщениях активистов и международных правозащитных организаций о предполагаемом насилии над заключенными в белорусских тюрьмах.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреСШАБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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