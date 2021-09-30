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Более пяти тысяч жителей ЛНР захотели вступить в "Единую Россию"

Более пяти тысяч жителей ЛНР захотели вступить в "Единую Россию" - РИА Новости, 30.09.2021

Более пяти тысяч жителей ЛНР захотели вступить в "Единую Россию"

Более 5 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики передали в ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" заявления о... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:28

2021-09-30T12:28

2021-09-30T12:28

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

луганская народная республика

донбасс

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен – РИА Новости. Более 5 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики передали в ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" заявления о вступлении в ряды партии, сообщает реготделение."Более 5 тысяч жителей ЛНР заполнили необходимые документы для вступления в ряды сторонников "Единой России", - говорится в сообщении. Заявления жителей ЛНР в ростовское региональное отделение партии привезла делегация, в состав которой вошли советник главы республики Сергей Юрченко и ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля, заместитель председателя Общественной палаты ЛНР Виктор Рябичев."Все заявления были собраны в считанные дни, потому что был настоящий народный порыв. Жители сами приняли такое решение, причем как в городах, так и в районах", - приводятся в сообщении слова Юрченко. По его словам, с ростовской организацией сторонников партии уже достигнуты первые договоренности о проведении совместных мероприятий патриотической тематики.Как рассказал депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, граждане России, проживающие на территории Донбасса, активно вносили предложения в народную программу "Единой России" и лично голосовали в ходе недавних выборов."Жители обеих республик справедливо рассчитывают, что смогут обращаться к тем, за кого они голосовали на выборах в парламент. Поэтому уверен, что есть необходимость в закреплении за Донбассом депутата от нашей партии, который будет регулярно бывать здесь, встречаться с людьми, работать с обращениями", - цитирует реготделение партии слова Водолацкого.Голосование на думских и других выборах проходило с 17 по 19 сентября. В Ростовской области помимо выборов в Госдуму России проходили довыборы депутата заксобрания области и представителей органов власти ряда муниципальных образований.

https://ria.ru/20210928/vybory-1752109876.html

луганская народная республика

донбасс

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, луганская народная республика, донбасс, россия