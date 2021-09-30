https://ria.ru/20210930/litva-1752516547.html

МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета"

МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета" - РИА Новости, 30.09.2021

МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета"

В Москве ждут реакцию Еврокомиссии, в феврале 2018 года одобрившей решение Литовской комиссии по радио и телевидению приостановить вещание российского канала... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:25

2021-09-30T16:25

2021-09-30T16:25

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакцию Еврокомиссии, в феврале 2018 года одобрившей решение Литовской комиссии по радио и телевидению приостановить вещание российского канала "РТР-Планета" на год, после признания этого действия актом цензуры Высшим административным судом Литвы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее ВГТРК выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год. Также было отменено решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что в действиях комиссии был нарушен принцип беспристрастности, поскольку ее решения могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц."Мы уже выражали свою позицию относительно циничности и двойных стандартов, которые видим в этом решении Еврокомиссии. Хотелось бы понять, что будет с этой оценкой теперь, когда судом доказана нелегитимность одобренного Брюсселем акта цензуры в отношении СМИ", - сказал Зайцев на брифинге.В МИД РФ также интересуются, будет ли изучена правомочность других решений литовского медиарегулятора, запретившего ретрансляцию ряда телеканалов группы RT. "Или литовское государство будет продолжать упорствовать в своем деструктивном курсе на искоренение русскоязычного медийного присутствия с молчаливого одобрения старших европейских братьев?" – добавил Зайцев.В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR).В апреле 2018 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила оштрафовать размере 150 литовскую компанию по предоставлению услуг ТВ Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета" и других ее версий.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210916/blokirovka-1750415122.html

https://ria.ru/20210929/obse-1752373640.html

https://ria.ru/20210929/youtube-1752298295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, рига, еврокомиссия, вгтрк, ртр планета, россия