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МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета"
МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета" - РИА Новости, 30.09.2021
МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета"
В Москве ждут реакцию Еврокомиссии, в феврале 2018 года одобрившей решение Литовской комиссии по радио и телевидению приостановить вещание российского канала... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:25
2021-09-30T16:25
в мире
литва
рига
еврокомиссия
вгтрк
ртр планета
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакцию Еврокомиссии, в феврале 2018 года одобрившей решение Литовской комиссии по радио и телевидению приостановить вещание российского канала "РТР-Планета" на год, после признания этого действия актом цензуры Высшим административным судом Литвы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее ВГТРК выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год. Также было отменено решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что в действиях комиссии был нарушен принцип беспристрастности, поскольку ее решения могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц."Мы уже выражали свою позицию относительно циничности и двойных стандартов, которые видим в этом решении Еврокомиссии. Хотелось бы понять, что будет с этой оценкой теперь, когда судом доказана нелегитимность одобренного Брюсселем акта цензуры в отношении СМИ", - сказал Зайцев на брифинге.В МИД РФ также интересуются, будет ли изучена правомочность других решений литовского медиарегулятора, запретившего ретрансляцию ряда телеканалов группы RT. "Или литовское государство будет продолжать упорствовать в своем деструктивном курсе на искоренение русскоязычного медийного присутствия с молчаливого одобрения старших европейских братьев?" – добавил Зайцев.В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR).В апреле 2018 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила оштрафовать размере 150 литовскую компанию по предоставлению услуг ТВ Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета" и других ее версий.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, литва, рига, еврокомиссия, вгтрк, ртр планета, россия
16:25 30.09.2021
 
МИД ждет реакцию ЕК на действия Литвы в отношении телеканала "РТР-Планета"

Замглавы департамента МИД Зайцев: Россия ждет реакцию ЕК после победы ВГТРК в суде в Литве

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Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакцию Еврокомиссии, в феврале 2018 года одобрившей решение Литовской комиссии по радио и телевидению приостановить вещание российского канала "РТР-Планета" на год, после признания этого действия актом цензуры Высшим административным судом Литвы, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Ранее ВГТРК выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год. Также было отменено решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что в действиях комиссии был нарушен принцип беспристрастности, поскольку ее решения могли быть предвзятыми и способствовать продвижению интересов отдельных лиц.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 20:52
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"Мы уже выражали свою позицию относительно циничности и двойных стандартов, которые видим в этом решении Еврокомиссии. Хотелось бы понять, что будет с этой оценкой теперь, когда судом доказана нелегитимность одобренного Брюсселем акта цензуры в отношении СМИ", - сказал Зайцев на брифинге.
В МИД РФ также интересуются, будет ли изучена правомочность других решений литовского медиарегулятора, запретившего ретрансляцию ряда телеканалов группы RT. "Или литовское государство будет продолжать упорствовать в своем деструктивном курсе на искоренение русскоязычного медийного присутствия с молчаливого одобрения старших европейских братьев?" – добавил Зайцев.
Тереза Рибейру - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 18:17
В ОБСЕ напомнили о свободе слова после удаления с YouTube каналов RT
В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR).
В апреле 2018 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила оштрафовать размере 150 литовскую компанию по предоставлению услуг ТВ Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала "РТР Планета" и других ее версий.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 13:09
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
 
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