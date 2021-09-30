https://ria.ru/20210930/likvidatsiya-1752429764.html

Очевидцы в Пакистане назвали ликвидацию бен Ладена в 2011 году постановкой

Очевидцы в Пакистане назвали ликвидацию бен Ладена в 2011 году постановкой - РИА Новости, 30.09.2021

Очевидцы в Пакистане назвали ликвидацию бен Ладена в 2011 году постановкой

Операция по ликвидации главы террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году больше похожа на постановочную, ничто не... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:10

2021-09-30T09:10

2021-09-30T09:10

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АББОТТАБАД (Пакистан), 30 сен - РИА Новости. Операция по ликвидации главы террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году больше похожа на постановочную, ничто не подтверждает, что он был на месте в тот момент, рассказали РИА Новости очевидцы и пакистанские журналисты, расследовавшие детали тех событий.По официальной версии, бен Ладена 2 мая 2011 года ликвидировал американский спецназ, доставленный в Абботтабад из Афганистана на вертолетах.Пакистанский журналист Сухейль Аббаси, работавший тогда на месте, заявил РИА Новости, что случившееся в Абботтабаде - спектакль, необходимый США, чтобы сохранить лицо перед мировым сообществом и американскими гражданами."Мы все уверены, что бен Ладена не было в здании. Но, определенно, его семья проживала в этом районе на протяжении нескольких лет", - сказал РИА Новости один из очевидцев Раджа Харун, который жил в нескольких метрах от здания, где якобы находился бен Ладен. Собеседник агентства заявил, что в городе все были удивлены сообщениями в американских и западных СМИ о ликвидации бен Ладена. "Тогда начали приезжать журналисты - как местные, так и иностранные. Потом последовали заявления и поздравления (тогдашнего президента США Барака) Обамы в связи с ликвидацией главы самой опасной террористической организации, и то, что его тело было брошено в море, - это же глупость и нелепо", - отметил Харун.Американцы заявили, что главарь террористической группировки "Аль-Каида"* был идентифицирован и похоронен в море, чтобы место его захоронения не стало объектом культа для террористов.Сомнения в том, что в ходе рейда в 2011 году был убит бен Ладен, высказывал, в том числе, 45-й президент США Дональд Трамп. В Twitter он повторял публикации, что "террорист номер один" жив. В октябре 2020 года один из морпехов, участвовавших в операции, публично отверг домыслы, что в ходе рейда был убит двойник бен Ладена. Тело главаря "Аль-Каиды"* идентифицировали путем опознания и сравнения ДНК с пробами его родственников, сообщали американские СМИ.Военное командование после рейда якобы потребовало сдать или уничтожить все фотографии тела главаря "Аль-Каиды"*, сообщалось, что есть несколько наборов снимков: с самого рейда, в авиационном ангаре в Афганистане и перед захоронением в море; на кадрах видно, что выстрел в голову раскроил череп и обнажил мозг. Некоторые СМИ указывали, что в бен Ладена выпустили сотню патронов, фотографии бы продемонстрировали чрезмерность действий бойцов, отвечавших за операцию по ликвидации. Обама через несколько дней после убийства бен Ладена заявил, что выступает против публикации изображений его трупа, поскольку это может создать угрозу безопасности. Полтора десятка фотографий в секретном режиме показали некоторым законодателям.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210502/terrorizm-1730560284.html

https://ria.ru/20210502/likvilatsiya-1730487177.html

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в мире, сша, пакистан, афганистан, усама бен ладен, аль-каида