https://ria.ru/20210930/lgoty-1752416765.html

Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот

Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот - РИА Новости, 30.09.2021

Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот

При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T02:15

2021-09-30T02:15

2021-09-30T02:15

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

вклады

банки

россия

денис крауялис

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказал агентству “Прайм” младший партнер Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Денис Крауялис.При назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи, в которой будут учитываться, в частности, такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.Если ФНС после назначения и выплаты пособия установит, что у гражданина был банковский вклад и доход по нему, превышающие установленный минимум, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке, предупреждает эксперт.

https://ria.ru/20210806/vklady-1744609332.html

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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), вклады, банки, россия, денис крауялис