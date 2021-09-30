Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/lgoty-1752416765.html
Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот - РИА Новости, 30.09.2021
Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T02:15
2021-09-30T02:15
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
вклады
банки
россия
денис крауялис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказал агентству “Прайм” младший партнер Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Денис Крауялис.При назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи, в которой будут учитываться, в частности, такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.Если ФНС после назначения и выплаты пособия установит, что у гражданина был банковский вклад и доход по нему, превышающие установленный минимум, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке, предупреждает эксперт.
https://ria.ru/20210806/vklady-1744609332.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0e5fc5e5cd381cf80ba978e282133c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), вклады, банки, россия, денис крауялис
02:15 30.09.2021
 
Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот

Юрист Крауялис: банковские вкладчики могут лишиться льгот при превышении минимума по счету

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказал агентству “Прайм” младший партнер Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Денис Крауялис.
При назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи, в которой будут учитываться, в частности, такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.
“Величина вкладов на семью не должна превышать десять прожиточных минимумов в регионе. Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут", — подчеркивает Крауялис.
Если ФНС после назначения и выплаты пособия установит, что у гражданина был банковский вклад и доход по нему, превышающие установленный минимум, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке, предупреждает эксперт.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 06:41
Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
 
ОбществоФедеральная налоговая служба (ФНС России)ВкладыБанкиРоссияДенис Крауялис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
05:06Источник сообщил подробности обысков у вице-президента Сбербанка
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
Лента новостейМолния