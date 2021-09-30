Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
Юрист Крауялис: банковские вкладчики могут лишиться льгот при превышении минимума по счету
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. При превышении установленного минимума денежных средств держатели банковских вкладов могут лишиться социальных выплат на детей, а также субсидий на оплату ЖКУ. Об этом рассказал агентству “Прайм” младший партнер Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Денис Крауялис.
При назначении социальных пособий будет использоваться комплексная оценка нуждаемости семьи, в которой будут учитываться, в частности, такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества, а также вкладов в банках.
“Величина вкладов на семью не должна превышать десять прожиточных минимумов в регионе. Кроме того, учитываются и проценты, полученные по этим банковским вкладам. Если доход по банковским вкладам семьи за год будет больше одного прожиточного минимума, то пособие не дадут", — подчеркивает Крауялис.
Если ФНС после назначения и выплаты пособия установит, что у гражданина был банковский вклад и доход по нему, превышающие установленный минимум, то это будет квалифицироваться как незаконное получение социальных выплат. Тогда вся сумма полученных выплат может быть взыскана с гражданина в судебном порядке, предупреждает эксперт.
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