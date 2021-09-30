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Латвия отказала Белоруссии в вызове на допрос главы МИД и мэра столицы
Латвия отказала Белоруссии в вызове на допрос главы МИД и мэра столицы - РИА Новости, 30.09.2021
Латвия отказала Белоруссии в вызове на допрос главы МИД и мэра столицы
Латвийская сторона отказала Минску в вызове на допрос главы МИД Латвии и мэра Риги в связи с инцидентом с белорусским госфлагом в столице Латвии, сообщил первый РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T10:40
2021-09-30T11:20
в мире
рига
белоруссия
латвия
следственный комитет белоруссии
мид латвии
эдгар ринкевич
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Латвийская сторона отказала Минску в вызове на допрос главы МИД Латвии и мэра Риги в связи с инцидентом с белорусским госфлагом в столице Латвии, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович.Ранее генпрокурор республики Андрей Швед сообщил, что уголовное дело, возбужденное против главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса после инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, передано в белорусский Следственный комитет. В мае Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо госфлага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска."Официальная реакция (на запрос белорусской стороны - ред.) поступила буквально на днях. В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство белорусов, а лишь декларировать приверженность развитию политических свобод в гражданском обществе", - сказал Шандарович агентству Sputnik.Он напомнил, что уголовное дело возбуждено по статье "разжигание национальной вражды по признаку национальности", проведены необходимые процессуальные действия. "Во второй половине июля мы направили в адрес латвийских коллег просьбу о вручении этим должностным лицам уведомлений, согласно которым они должны явиться на допрос в Следственный комитет. До последнего времени какого-либо ответа получено не было. В связи с этим 20 сентября по установленной межгосударственными договорами процедуре мы повторно отправили просьбу о допросе латвийских должностных лиц по данному обстоятельству, но уже на территории Латвии", - сказал представитель СК.Шандарович обратил внимание, что подобные действия по отношению к государственным символам в любой стране влекут за собой ответственность. "Неуважение к государственному флагу, гербу или гимну унижает и оскорбляет тот народ, который эти символы олицетворяет. Вызывает недоумение, как должностные лица такого высокого уровня могли совершить подобное кощунство, которое к тому же было обнародовано публично", - сказал первый заместитель председателя Следственного комитета.По его словам, "показательно и то, что официальные комментарии в ответ на наши просьбы о правовой помощи по некоторым "беглым" (представители оппозиции, выехавшие из Белоруссии – ред.) в первую очередь давали представители МИД, а не правоохранительные органы, с которыми ведется сотрудничество по этим вопросам". "Чиновники с ходу заявляли, что просьба не будет рассмотрена. Фактически это отказ от сотрудничества", - заявил Шандарович.
https://ria.ru/20210813/latviya-1745686097.html
https://ria.ru/20210723/latviya-1742556224.html
https://ria.ru/20210810/latviya-1745196227.html
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в мире, рига, белоруссия, латвия, следственный комитет белоруссии, мид латвии, эдгар ринкевич
10:40 30.09.2021 (обновлено: 11:20 30.09.2021)
 
Латвия отказала Белоруссии в вызове на допрос главы МИД и мэра столицы

Латвия отказала Белоруссии в вызове на допросы главы МИД Ринкевича и мэра Риги Стакиса

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Латвийская сторона отказала Минску в вызове на допрос главы МИД Латвии и мэра Риги в связи с инцидентом с белорусским госфлагом в столице Латвии, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович.
Ранее генпрокурор республики Андрей Швед сообщил, что уголовное дело, возбужденное против главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса после инцидента с белорусским государственным флагом в Риге, передано в белорусский Следственный комитет. В мае Стакис сообщил, что среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге вместо госфлага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция. Это произошло после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. В связи с заменой флага посол Латвии в Минске был вызван в белорусский МИД, ему была вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов. В МИД Латвии в свою очередь заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
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"Официальная реакция (на запрос белорусской стороны - ред.) поступила буквально на днях. В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство белорусов, а лишь декларировать приверженность развитию политических свобод в гражданском обществе", - сказал Шандарович агентству Sputnik.
Он напомнил, что уголовное дело возбуждено по статье "разжигание национальной вражды по признаку национальности", проведены необходимые процессуальные действия. "Во второй половине июля мы направили в адрес латвийских коллег просьбу о вручении этим должностным лицам уведомлений, согласно которым они должны явиться на допрос в Следственный комитет. До последнего времени какого-либо ответа получено не было. В связи с этим 20 сентября по установленной межгосударственными договорами процедуре мы повторно отправили просьбу о допросе латвийских должностных лиц по данному обстоятельству, но уже на территории Латвии", - сказал представитель СК.
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Шандарович обратил внимание, что подобные действия по отношению к государственным символам в любой стране влекут за собой ответственность. "Неуважение к государственному флагу, гербу или гимну унижает и оскорбляет тот народ, который эти символы олицетворяет. Вызывает недоумение, как должностные лица такого высокого уровня могли совершить подобное кощунство, которое к тому же было обнародовано публично", - сказал первый заместитель председателя Следственного комитета.
По его словам, "показательно и то, что официальные комментарии в ответ на наши просьбы о правовой помощи по некоторым "беглым" (представители оппозиции, выехавшие из Белоруссии – ред.) в первую очередь давали представители МИД, а не правоохранительные органы, с которыми ведется сотрудничество по этим вопросам". "Чиновники с ходу заявляли, что просьба не будет рассмотрена. Фактически это отказ от сотрудничества", - заявил Шандарович.
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